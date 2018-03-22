Ученые Техасского университета (США) смогли доказать наличие под кальдерой Йеллоустона мантийного плюма. Это скопление расплавленной породы, которая движется от ядра к земной коре, существует независимо от конвективных течений и является источником «питания» супервулкана. Результаты исследования опубликованы в издании Nature Geoscience.

Впрочем, многие ученые не признают наличие мантийного плюма под Йеллоустоуном. Другие научные специалисты утверждают, что именно эти потоки в аномальной зоне стали механизмом образования исполина. Есть и другие версии. В частности геологи из Университета штата Иллинойс признают наличие плюма, однако утверждают, что плюм давно холодной тектонической плитой Фараллон.

Геологи из Техасского университета установили, что под кальдерой гиганта расположена аномальная зона, температура которой выше, чем у окружающей мантии. Диаметр этой зоны составляет 350 километров.

Напомним, извержение Йеллоустоуна грозит планете экологической катастрофой и представляет опасность для только живого, а процессы, которые под ними происходят, связаны с субдукцией или погружением одной части земной коры под другую.

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