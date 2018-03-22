Интересная вырисовывается картина на Ближневосточном направлении. Как помните, недавно ЦАХАЛ раскрыл подробности операции об уничтожении строящегося ядерного реактора в Сирии в далеком 2007 году. Описывая данную новость, я предположил, что этот информационный вброс событий одиннадцатилетней давности был сделан не просто так, а представлял собой подготовку общественности к не менее одиозным шагам Армии Израиля в ближайшее время. И, что называется, не прошло и полгода!

Так, ресурс “Syrian Rebellion Observatory” сообщил о завершении переговоров США, ЕС и Иордании относительно проведения спецоперации в районе города Даръа, который считается колыбелью сирийской революции. Данная операция будет проведена не только с целью расширения сектора влияния США и ЕС в регионе, но и в ответ на операцию “Оливковая ветвь” в кантоне Африн.

А теперь, самое интересное. В этой операции заинтересован и не исключено, что примет участие, Израиль. Как-никак, а буфер безопасности в районе Голанских высот Иерусалиму не помешает. Это и объясняет, почему вдруг всплыло настолько скандальное и вопиющее видео нанесение бомбового удара по стратегическому объекту Сирии.

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Что же, пока говорить о подтверждении данной информации рано, так как комментариев представители упомянутых в сообщении стран не давали.

Да и дадут ли, если даже таковая подготавливается? Не думаю. А потому наблюдаем за развитием ситуации в юго-западном районе Сирии, откуда может начаться новый Крестовый поход.

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