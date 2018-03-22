Погода, Новости, загрузка...
Рада дала добро на арест нардепа Савченко
22.03.2018 13:54
Рада дала добро на арест нардепа Савченко

Верховная Рада предоставила согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

За соответствующее решение проголосовали 291 парламентариев, сообщает Укринформ.

277 депутатов высказались за согласие на задержание и 268 — на арест Савченко.

Ранее в четверг Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента признал законными, достаточными и обоснованными все три представления Генеральной прокуратуры относительно народного депутата Надежды Савченко — о ее привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить