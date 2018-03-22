Рада дала добро на арест нардепа Савченко



Верховная Рада предоставила согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. За соответствующее решение проголосовали 291 парламентариев, сообщает Укринформ. 277 депутатов высказались за согласие на задержание и 268 — на арест Савченко. Ранее в четверг Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента признал законными, достаточными и обоснованными все три представления Генеральной прокуратуры относительно народного депутата Надежды Савченко — о ее привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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