Посмотрела полностью весь фильм, который демонстрировала прокуратура в Раде по Наде. Что ж, ни я, ни многие другие здесь не ошиблись – никаких шуток, всё было совершенно серьёзно. Они действительно планировали физическую ликвидацию власти с тщательной разработкой плана. В целом, жертв должно было быть много. Насколько я поняла, планировалось убирать всех по максимуму, чтобы остальные боялись и бежали.

Мотив: при Порошенко «братушки» из ОРДЛО ни в какую не хотят воссоединяться с Украиной. Что на самом деле? Савченко бесспорно психически здорова. Но очень профессионально обработана по линии «нынешняя власть – это смерть для Украины». Её непосредственным куратором бесспорно является Рубан. Именно он на протяжении только разговора с вероятным подъельником постоянно «мягко напоминает» ей все ключевые месседжи.

Как видим, её напаривали примитивизмами типа угрозы продажи «политой украинской кровью» земли и прочими вещами, которые она, ввиду своего низкого интеллекта, съела не задумываясь. В итоге, по их плану, сама Савченко должна была умереть в процессе ликвидации представителей власти в Раде. Этот момент также проговаривает Рубан, отвечая вместо Савченко на вопрос «а кто же будет в роли этого шахида?». По сути, её использовали.

Использовали чисто по-гэбнявому, сыграв на смеси её ура-патриотизма, безбашенности и низком уровне развития. Оправдывает ли её это? Нисколько. Человек, который совершенно спокойно планирует массовые убийства, абсолютно вне зависимости от целей данного мероприятия (даже если они кажутся этому человеку благими) должен быть навсегда изолирован от общества. Причём, никаких психушек – это должна быть тюрьма. Печальный, но ожидаемый конец всей этой недобондианы близок к своему логическому завершению.

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