Владимира Путина уже напрямую назвали вторым Адольфом Гитлером. Это не кто-нибудь сказал, а министр иностранных дел Великобритании!

Собственно, после этого я могу уже свой блог закрывать, потому что я как-то старался обходить это сравнение. Но у Владимира Путина получилось добиться этого титула обходным путём.

И челядь его ликует: у нас теперь не президент, а вождь (Führer)! — это Маргарита Симонян. Ну что ж, фюрер так фюрер.

Удачи тебе, страна победившего фашизма.

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