Задержанный в киевском метро человек со взрывчаткой ранее был замечен во время массовых акций протеста у ВР и некоторое время жил в палаточном городке «Руху нових сил Саакашвили».

Об этом написал на своей странице в народный депутат Антон Геращенко, передает агентство Укринформ.

«Сегодня, в день когда в Верховной Раде рассматривается вопрос о привлечении к ответственности Надежды Савченко по обвинению в терроризме, в 6.00 утра на станции метро «Житомирская», сотрудники полиции метрополитена в вестибюле задержали местного жителя Гресик Т.В., 1990 г.р., у которого в рюкзаке была выявлена и изъята тротиловая шашку весом около 100 г, взрывчатое вещество типа пластид — 100 г, два запали «УЗРГМ» и два детонатора. Ранее гражданин Гресик был замечен во время массовых акций протеста осенью 2017 года у Верховной Рады, некоторое время жил в палаточном городке и крутился вокруг офиса Партии «Рух Нових сил Саакашвілі», — сообщил Геращенко.

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По его словам, следователи полиции официально обратятся к руководству партии «РНС» с вопросами о том, что этот человек делал в их офисе.

«Думаю, что правда о том, что этот человек хотел сделать сегодня с 200 граммами взрывчатки в Киеве нужна всем», — подчеркнул народный депутат.

Кроме того, он опубликовал фотографию, на которой отметил красным кругом задержанного Гресика.

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