В очередной раз повторю свою позицию по поводу депутата Слуцкого. На мой взгляд депутат должен быть наказан хотя бы за то, что дурак. Когда к тебе в кабинет приходит журналистка BBC (еще раз - журналистка британской государственной радиовещательной корпорации, не монгольской, не китайской, не белорусской, а британской! государственной! корпорации) и говорит, что хочет интервью без микрофона, а потом выпроваживает из твоего депутатского кабинета твою помощницу, надо быть совсем тупым, чтобы не понять что с тобой хотят сделать и какие у этого могут быть последствия.

Теперь о бойкоте Думы со стороны некоторых прозападных изданий. Тут простая история. Никто из тех, кто занимается бойкотом, а если я ничего не пропустил, то это Эхо Москвы, Коммерсант, РБК и RTVI, вот никто не требует, чтобы Дума ввела новые правила общения депутатов с журналистами. Все как один требуют голову Слуцкого. То есть вместо того, чтобы требовать обеспечения общения с депутатами под запись, под камеры и в присутствии кого-то из аппарата Думы, что исключило бы даже возможность попытки каких-либо домогательств, они требуют, чтобы наказали конкретного депутата и явно рассчитывают на то, что в случае успеха операцию можно будет повторить столько раз, сколько им будет нужно. Они не ищут решения конкретной проблемы, оно им не надо, им нужно использовать конкретную проблему для решения конкретной политической задачи. Собственно ради этого они и держали запись со Слуцким в резерве в течении года.

Если эти СМИ думают, что у них получится информационная блокада Думы, то они сильно ошибаются или давно не смотрели на свои собственные рейтинги. Считать себя влиятельными вершителями дум - это круто, но реальность она немножко другая. Ну а если информация о Думе все равно будет публиковаться в этих СМИ, но информацию они будут получать из вторых рук, то в общем-то получается, что сами эти СМИ по большому счету никому нафиг не нужны, если они просто перепечатывают результаты чужой работы.

И еще пару слов о журналистах и медийщиках, которые решили публично проявить свою высокую моральность на фоне Слуцкий-гейта. В качестве примера возьмем госпожу Канделаки, очень известного российского медийщика, которая в длинном и очень эмоциональном тексте сравнила предполагаемое поведение депутата Слуцкого с поведением "дедушки-педофила".

Понимаю эмоции госпожи Канделаки, но не понимаю почему у нее такие двойные стандарты. Мне интересно, куда она прячет свою высокую, чистую и прекрасную мораль, когда она общается, можно даже сказать близко и по-дружески общается с господином Венедиктовым о половых похождениях которого рассказывают все кому не лень, да и он сам рассказывает совершенно не стесняясь некоторые эпизоды своей еще преподавательской карьеры.

Если у кого-то память отшибло, то могу напомнить фрагмент его интервью Познеру:

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Так как? Бойкот Венедиктову? Или трахать школьниц пользуясь служебным положением учителя - это нормально, госпожа Канделаки? Аналогичный вопрос госпоже Фельгенгауэр, которая вышла на пикет перед Думой, я задавать не буду, потому что она работает на Эхо Москвы, и там всё понятно. Ну, а в чем Тина Канделлаки зависит от Алексея Венедиктова? Почему господин Венедиктов любим и рукопожатен для всех тех, кто сейчас так картинно заламывает руки и высказывается в поддержку этого демарша? Это риторический вопрос. К сожалению, риторический. У нас некоторая часть журналистского сообщества такая.

И последнее. Господа либеральные и псевдопатриотические журналисты, если вы хотите иметь право быть моральными авторитетами в российском обществе, выносить моральные суждения и вообще, чтобы никто не ржал когда вы что-то говорите о морали, то начинать нужно не с депутата-дурака, а с самих себя. Посмотрите в зеркало, вдруг вы заметите что из него на вас глядит старик, который трахал школьниц, и считает это нормальным.

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