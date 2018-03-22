В книге «КГБ. История внешнеполитических операций от Ленина до Горбачева» (авторы К. Эндрю и О. Гордиевский) можно найти интересную информацию о провокациях КГБ. Вот особенно любопытный фрагмент:

«Одним из первых объектов деятельности Агаянца, после того как в 1959 году он возглавил Управление Д, стала Западная Германия, которую КГБ пытался изобразить оплотом неонацизма.

Чтобы опробовать одно из «активных действий» прежде, чем использовать его в Германии, Агаянц послал группу своих сотрудников в деревню километрах в пятидесяти от Москвы, где они под покровом темноты должны были намалевать свастики, антисемитские лозунги и опрокинуть надгробья. Осведомители КГБ в деревне сообщили, что, хотя случай и встревожил многих жителей деревни, он спровоцировал небольшую группу местных антисемитов на подобные действия, направленные против евреев.

Зимой 1959-1960 гг. Агаянц с большим успехом применил ту же тактику в ФРГ.

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На Запад были направлены восточногерманские агенты, которые получили задание осквернять еврейские памятники, синагоги, магазинчики и малевать на стенах антисемитские лозунги. Начатая КГБ кампания была стихийно подхвачена местными хулиганами и неонацистами. С Рождества 1959 года до середины февраля 1960 года западногерманские власти зарегистрировали 833 антисемитские акции. Затем кампания вдруг прекратилась, но она успела серьезно скомпрометировать ФРГ в глазах международной общественности.

Западногерманским политическим и религиозным деятелям пришлось испить горькую чашу позора. Общую реакцию зарубежной прессы на те события лучше только передает заголовок статьи в «Нью-Йорк геральд трибюн» — «Бонн не в состоянии изжить яд нацизма».

Надо же, сколько времени прошло, а методы все те же. Только вместо Германии теперь Украина, а вместо еврейских кладбищ — венгерские офисы и польские консульства. И технология испытанная — главное начать, а потом на месте всегда найдутся дураки, которые совершенно искренне будут делать то же самое.

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