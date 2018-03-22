Арест Савченко: кто из депутатов голосовал против



Против привлечения к ответственности, задержания и ареста внефракционного народного депутата Надежды Савченко голосовали ряд народных депутатов. Согласно данным поименного голосования за три представления генерального прокурора Юрия Луценко «против» отдали голоса 8, 11 и 10 нардепов соответственно. Так, лишение Савченко депутатской неприкосновенности не поддержали «Оппоблоковцы» Михаил Добкин, Нестор Шуфрич, Евгений Балицкий, Вадим Рабинович, Николай Скорик, Игорь Шурма, представитель Блока Петра Порошенко Вадим Кривохатько и внефракционный Евгений Мураев. Против ареста Савченко, кроме вышеупомянутых политиков, проголосовали Аркадий Корнацкий из БПП, и Вадим Новинский из «Оппозиционного блока». Против задержания – также Василий Гуляев из партии «Відродження». Всего данные постановления Генпрокуратуры поддержали 291, 277 и 268 народных депутатов соответственно. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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