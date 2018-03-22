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- Олигарх в бегах Дыминский выбыл из состава собственников телеканала ZIK
|Олигарх в бегах Дыминский выбыл из состава собственников телеканала ZIK
|22.03.2018 18:20
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Бизнесмен-беглец Петр Дыминский выбыл из состава собственников телеканала ZIK (ТРК «Мост ТВ»). Об этом сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Отмечается, что на заседании 22 марта Нацсовет удовлетворил заявления ООО – ТРК «Мост ТВ», г. Львов (логотип «ZIK») и ООО «ТРК «Новые коммуникации», г. Львов («Z ZIK») относительно переоформления лицензии на вещание в связи с изменением сведений о конечных бенефициарных владельцах (контроллерах), составе связанных лиц, редакционном совете и руководителе.
«Из состава собственников выбыл Дыминский Петр Петрович, отныне конечными бенефициарами будут только три человека: Дыминская Елена Ивановна, Дыминская Жанна Петровна, Дыминская Анастасия Петровна», — говорится в сообщении.
Также у телеканала сменился состав связанных лиц и директор. «Вместо И.Туркевича (директором) стал В.Козий. В редакционный совет вещателей входят В.Козий, Т.Смакула, Д.Никуленко, А.Дроздов, выбыли – И.Туркевич и В.Зак», — сообщает Нацсовет.