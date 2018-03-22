Если ты идёшь на выборы как кандидат от коммунистов - я, твой электорат, должен знать, что ты Маркса и Ленина читаешь по ночам, а днём рабочему классу объясняешь его права и обязанности.

Если ты идёшь на выборы как кандидат от двух процентов "либералов" - я, твой электорат, должен верить, что ты умрёшь за моё право любить Сталина и вести классовую борьбу в рамках законности (хоть тебе это и ненавистно).

Если ты идёшь на выборы как борец с коррупцией - я, твой электорат, должен твои карманы видеть насквозь, в твоих помыслах тени личной выгоды не усматривать.

Если ты идёшь на выборы как ястреб и воин - я, твой электорат, при твоём появлении должен вставать смирно и мечтать вымыть сапоги в Мексиканском заливе.

Если ты идёшь на выборы ради эпатажа и личной популярности - я, твой электорат, должен с утра, едва проснувшись, кидаться посмотреть, что ты отчебучил(а). И быть уверенным, что если ты женщина, то под платьем у тебя нет трусов. А если ты мужчина - то у тебя стальные яйца.

А если Путин идёт на выборы и уделывает вас всех - и как коммунист, и как либерал, и как борец с коррупцией, и как воин и как мастер эпатажа - то кто вам виноват? Исключительно вы сами. Если у Путина зарубежные счета ищут все разведки мира и не могут найти, если он ньюсмейкер и его фразы повторяют, если у него летают ядерные ракеты, а враги безнаказанно поливают его грязью и он терпит - то чего вы хотели, выходя соревноваться? Что он будет вам подыгрывать? А зачем?

И ещё одно.

Уж если вы идёте на выборы - вы должны понимать, что вы идёте не от "коммунистов", не от "либералов", не от хайповатой молодёжи или консервативных пенсионеров. Вы не на пост лидера своей карманной (без обид, они все карманные) партии выдвигаетесь.

Вы от всех идёте. От всех сразу. Потому что у нас нет на данный момент преобладания коммунистов-либ ералов-молодых- старых. Есть только преобладание тех, кто любит Родину. И вам надо убедить всех сразу, что вы будете работать в их интересах. Причем убедить так, чтобы они не разочаровались ни за шесть лет, ни за восемнадцать. Точнее - чтобы их воодушевление было больше, чем их разочарование.

А без этого безуспешно не то, что с Путиным соревноваться, вообще в политику идти. И зачем вы все туда полезли, кроме как для личного благополучия, ни я не пойму, ни три четверти населения страны.

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