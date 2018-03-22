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|Сербские “мансы” с российскими МиГ-29, — блогер
|22.03.2018 18:54
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Нравится мне позиция Сербии и в НАТО хотят и в ЕС рвутся, но прогибаться под Кремль не забывают ни на секунду! В частности, речь идет и о поставках в эту страну российских МиГ-29, которые уже проходят ремонт и модернизацию на аэродроме Батайница.
Как известно, в прошлом году Сербия получила шесть истребителей от братской РФ, которые имеют обозначение “СД” – Сербский доработанный. Правда, прибыли они в саму Сербию не совсем доработанными и именно этим процессом сейчас заняты сербские и российские специалисты в Батайнице. Но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Или пташке в клюв?
Кроме того Министр обороны Сербии Александр Вулин сообщил, что в ближайшее время от российских братьев сербы получат ещё и два военно-транспортных Ан-26.
Собственно, военно-техническое сотрудничество между Сербией и Россией продолжает цвести и пахнуть, но, что на это скажет Минфин США?
Кроме того, в контексте данных подарков хотелось напомнить
небольшую статистику, а именно:
Кажется, сербы продолжают ставить не на ту лошадь… то есть, в данном контексте – не на ту птичку.
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