Немецкое издание Handelsblatt утверждает, что из плана России обойти украинский транзит "Северным потоком-2" якобы "ничего не выйдет".

Handelsblatt: у России не выйдет обойти Украину как транзитера газа

Stefan Sauer

Россия с помощью "Северного потока-2" хочет показать Украине и Европе, что вариант с продлением транзитного соглашения с Киевом даже не обсуждается, пишет Handelsblatt. Автор издания Андре Баллин утверждает, что Россию "злит" неготовность "Северного потока-2" (газопровод планируется запустить к концу 2019 года) – при этом он полагает, что с учетом бюрократии в виде разрешительных процедур общеевропейских и национальных органов этот процесс растянется до 2020 года.

Также Баллин заявил, что "Газпрому" придется сохранить транзит газа через Украину, поскольку этого требует ЕС. По его мнению, из планов России обойти эту страну как транзитера якобы "ничего не выйдет", и чтобы продолжать продажу газа в Европу, Москве придется обеспечивать и украинский транзит. В качестве аргументов Handelsblatt приводит "неперспективность" Китая как покупателя газа по сравнению с Европой, а также недостаточную мощность "Северного потока-2" для продолжения поставок в нынешних объемах.



В РФ напомнили о Европе о безальтернативности российского газа

Jan Koller / CTK

В России опровергли аргументы немецкого СМИ в пользу украинского транзита. Пользователи Сети обратили внимание на ненадежность таких поставок (что было наглядно показано в 2008-2009 годах), состояние украинской ГТС и развитие в России сегмента сжиженного природного газа. Благодаря СПГ РФ сможет заменить недостающие объемы трубопроводного газа поставками по морю, а в случае повторения погодных условий зимы 2018/2019 года Европе придется пойти на условия России.

Отметим, президент России Владимир Путин в начале года выразил уверенность, что "Северный поток-2" будет запущен в установленный срок. Также глава государства подчеркнул, что газопровод является чисто коммерческим проектом, вопреки утверждениям , называющих "Северный поток-2" "энергетическим оружием" РФ.

Автор: Григорий Егоров

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