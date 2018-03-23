Сенатор Людмила Нарусова на волне яркого похода своей дочки в политику и головокружения от постоянного внимания журналистов, кажется, совсем потеряла берега – и вот уже спикеру Совфеда Валентине Матвиенко пришлось сделать замечание о недостойном поведении на "правительственном часе" "маме кандидата в президенты". Так Матвиенко отреагировала на "наезды" Нарусовой на министра культуры РФ Владимира Мединского.

Но это не главная новость, которая тиражируется в связи с именем Людмилы Собчак. После просмотра телевизионных дебатов родительница Ксюши решила выступить с двумя законопроектами: так, в интервью РБК она сказала, что кандидаты на главный пост в стране должны проходить психическое освидетельствование, потому что руководитель ЛДПР Владимир Жириновский, доведший Собчак до слез, по мнению мамы Ксении, не вполне нормален и должен провериться у психиатров. Большим сюрпризом для Собчак-старшей стал новый тренд – , которые не разделяют ее точку зрения на Иосифа Сталина, а в президентской гонке участвовало аж два сталиниста!

"После того, к чему нас призывал (кандидат в президенты РФ Максим) Сурайкин, называя себя сталинистом, чествуя его (Сталина), я считаю, что надо, и в ближайшее время выступлю с такой законодательной инициативой – оправдание Сталина приравнять к оправданию нацизма", – сказала Нарусова журналистам.

В СМИ появились заголовки, что Нарусова готовит перестройку 2.0. Действительно, за основу законопроекта она берет документ, разработанный ее покойным мужем — Анатолием Собчаком еще в 1993 году. Тогда Борис Ельцин не решился приравнять Сталина к Гитлеру. Семейная преемственность тут достойна умиления, понятно, что если протолкнуть инициативу не получится сегодня у мамы, то завтра , возьмет эстафету и постарается завершить начатое.

"Удивительно, что, вроде бы, гражданка Нарусова имеет некоторое отношение к юриспруденции, к праву, и она не понимает, что оправдывать можно только того, кого обвинили по суду, – говорит в беседе с известный историк и публицист Андрей Фурсов. – Это попытка реакции на тот вал интереса к Сталину, реакция на нарастающее позитивное отношение к советскому прошлому, к фигуре Сталина".

Вопрос: Мы недавно говорили с вами о том, что отношение к Сталину резко меняется в обществе, много тех, кто приносит на его могилу цветы и отдает должное как исторической фигуре. Теперь проявляется и противодействие этому тренду от старой гвардии "либералов"?

Андрей Фурсов: Такое приравнивание [сталинизма к гитлеризму], во-первых, глубоко ошибочно, во-вторых, оно глубоко подлое, а в-третьих, в нынешней ситуации обострения отношений с Западом это вообще антироссийская мера. Это мера, направленная против нынешней России как правопреемницы Советского Союза. И в конечном счете, этот законопроект направлен на пересмотр итогов Второй мировой войны. Практическим последствием таких действий может быть постановка вопроса о выведении России за пределы Совета безопасности ООН. Так что это не пустое предложение, а многофункциональный законопроект. А то, что это Нарусова предложила, меня не удивляет, в данном случае яблоня от яблока близко находится.

Вопрос: Вообще мать кандидата в президенты, который набрал не меньше всех на выборах, заявляет такое – это все же привлекает особое внимание…

Андрей Фурсов: Я не исключаю, что еще вдобавок ко всему это делается какими-то людьми с совершенно противоположенной целью, чтобы показать настоящее лицо, точнее, мурло прозападной фракции тех людей во власти, которые до сих пор смотрят на Запад. Повторяю – момент выбран для разработки этого законопроекта совершенно понятный – "у нас обострение отношений с Западом, давайте немножечко поможем Западу пнуть Россию еще раз".

Вопрос: Почему приравнивать два понятия – "сталинизм" и "нацизм" – нельзя и даже преступно в этом прочтении?

Андрей Фурсов: Сталинизм, а правильнее говорить, "сталинская система", ни в коем случае не была расистской, она не ставила один народ выше другого. Когда нам говорят про репрессии и террор – американцам, британцам, вообще европейцам насчет репрессий стоило бы помолчать. Пусть они вспомнят замученных индийцев, индейцев, африканцев и прочие народы, населявшие их колонии. Когда предлагают приравнять "сталинизм" и "нацизм" – здесь еще одна линия – что Сталин и Гитлер якобы равно виноваты в развязывании Второй мировой войны. Это называется приравнять жертву нападения к агрессору. И вся эта линия приравнивания давно уже отброшена, и то, что Нарусова "проснулась" и поставила таким образом вопрос – лишний раз говорит о недостатке умственных способностей.

Вопрос: Это вообще противоположенные политические режимы были – правые и левые, по сути? Насколько корректно их сравнивать?

Андрей Фурсов: Советская система и национал-социализм – это антиподы, и все попытки их приравнять – выдумка. Первое, что мы имеем в советской системе – это антикапитализм, а Третий рейх был, непременно, капиталистической системой, идеология Советского Союза была универсалистской, она строилась в рамках культуры геопросвещения. Идеология Третьего рейха была отрицанием идеологии просвещения, это был бунт против универсализма. Вообще, надо сказать, это такая "хорошая немецкая традиция" – бунт против универсализма. Первый бунт был осуществлен Лютером, это был бунт против универсализма католической религии. Затем второй заход – это немецкие романтики 1820-1840-х годов. Ну и, наконец, национал-социализм – это был бунт против универсализма как такового, против идеи прогресса. В данном случае интересно, что капиталистические США и Великобритания, антикапиталистический СССР идеологически вполне могли найти общий язык, потому что в данном случае у либерализма и коммунизма, марксизма значительно больше по этой линии сходств, чем с той линией, которую развивал национал-социализм. Потому приравнять нацизм и некий такой "сталинизм" – бред сивой кобылы. В нынешних условиях этот бред направлен против российского государства.

Вопрос: Вот именно формулировка удивляет – "оправдание Сталина" – а что оправдывать? Его не судили, не было, как в случае с нацизмом, международного Нюрнбергского процесса, а Нарусова уже задним числом все суды провела и выиграла?

Андрей Фурсов: Удивительно, что, вроде бы, гражданка Нарусова имеет некоторое отношение к юриспруденции, к праву, и она не понимает, что оправдывать можно только того, кого обвинили по суду. Это попытка реакции на тот вал интереса к Сталину, реакция на нарастающее позитивное отношение к советскому прошлому, к фигуре Сталина, которые имеют место. Но никакие потуги мелких сявок вроде Нарусовой ни к чему не приведут.

Вопрос: Например, в Израиле нельзя отрицать холокост. Можно ли у нас запретить отрицать роль Сталина в Великой Отечественной войне? Все же он главнокомандующим был, а тут – сравнение с врагом…

Андрей Фурсов: Попытки приравнять "сталинизм" к нацизму в законодательном порядке – то же самое, что делается с отрицанием холокоста в Израиле и некоторых европейских странах, вот эта мера, непременно, имеет место. Тогда бы, по крайней мере, мы внутри своей страны заткнули рот "пятой колонне" по этому вопросу. Тут не в сталинизме и нацизме дело с их стороны, а в шельмовании России. В широкой программе, начиная от Родченкова, Олимпиады, отравления Скрипаля и акция Нарусовой – это посильный вклад во все эти кампании диффамации России.

Елена Кирякова

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