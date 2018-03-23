Аналитические Сводки
|Дело Савченко: появились первые фото из здания суда
|23.03.2018 10:41
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Снимки в здании суда сделал фотокорреспондент «Апострофа» Александр Гончаров. На фото заметно, что в здании и вокруг него собралось довольно много людей, которые пришли подержать депутата. Шевченковский суд взят под усиленную охрану.
В коридорах суда выставлены несколько кордонов из бойцов Нацгвардии. На входе люди проходят через рамки металлоискателя. Данный процесс также вызвал значительный интерес со стороны представителей украинских СМИ.
В суде збольшое количество журналистов различных изданий и каналов, которых запустили в зал суда в 10:00.
Рассмотрение дела народного депутата Надежды Савченко, которую вчера задержали прямо в стенах парламента, в Шевченковском суде города Киева назначено на 10:30.