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Могу ли я пожелать всем россиянам, уставшим от «путинской стабильности» и жаждущим прорывных перемен, вырваться, наконец, из липких объятий «этой страны» и полной грудью вдохнуть украинский воздух свободы?

В той прекрасной европейской стране разновекторные неравнодушные граждане — пассионарии сумели достичь желаемого. Им никто не помогал из-за границы, не направлял и не финансировал. Они всё сделали сами.

Сперва козацького роду украинец Мустафа Найем просто написал в фейсбуке: «…выходим, пацаны! Берём с собой из оружия только пледы, чай, бутеры и хорошее настроение!..»

А несколько недель спустя «мырни протэстувальныки» вовсю жгли «Беркут» на Институтской после призыва другого козака, — создателя слобожанской мовы Арсена Авакова, объявившего, что «мусора не люди» и их можно и нужно убивать во имя мира и добра, которые воцарятся сразу же, едва только все хорошие люди поубивают всех плохих людей.

Я хочу, чтобы светлолицые неполживцы-рукопожатники, недовольные «приматами, выбравшими Путина» оказались там, куда они 18 марта мечтали завести Россию. Чтобы увидели воочию и ощутили шкурой — хорошие люди, уничтожив плохих людей, не способны остановиться. Им некогда созидать. Они хотят одного: разрушать «неправильное прошлое» и убивать тех, кто недостаточно искренне от него отрёкся, либо начал сомневаться в «идеалах майдана».

Короче, «НЕХАЙ ЩАСТИТЬ», как говорят в одной волшебной стране победившего достоинства. Скатертью дорога.

Сергей Веселовский

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