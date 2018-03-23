В помещении центрального штаба политической партии «Национальный Корпус» на территории завода «АТЕК» (Киев, пр. Победы, 83) полиция проводит следственные действия. Об этом сообщил руководитель штаба «Национального корпуса» Родион Кудряшов.

«Хаб, свободное помещение, помещение для досуга, работы общественной организации гражданского корпуса «Азов» и собраний других общественных организаций, которые находятся в азовском движении и сотрудничают с азовским движением, были сегодня заблокированы. Работа у нас не началась, правоохранительные органы сломали все абсолютно двери, которые были в помещении», — заявил он.

«Сейчас на территории » АТЕКа», на территории нашего помещения находятся более 150 человек бывшего «Беркута» и более 200 человек в штатском и в полицейской одежде, которые выполняют здесь какие-то следственные действия. Объяснений никаких не дают. Все с автоматами», — добавил Кудряшов. При этом, на официальной странице в Facebook отмечается, что на территории «АТЕКа» проходят следственные действия именно в центральном штабе политической партии «Национальный Корпус».

По словам Кудряшова, один из дальнейших планов — вероятно, перекрыть дорогу в знак протеста.

В комментарии УНИАН пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало подтвердил, что на территории завода «АТЕК» полиция проводит следственные действия.

«Главное следственное управление Национальной полиции, Департамент защиты экономики и Департамент внутренней безопасности, проводят следственные действия на основании санкции суда», — сказал Тракало, уточнив, что подробная информация об этом событии будет в ближайшее время.

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