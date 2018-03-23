В се­го­дняш­ней статье на ZH автор назвал Китай зло­умыш­лен­ни­ком, ко­то­рый во­рвал­ся в от­кры­тую дверь и вполне может на­не­сти смер­тель­ный удар по дол­ла­ру.

26 марта Китай, на­ко­нец, за­пу­стит фью­черс­ные кон­трак­ты на нефть с пре­об­ла­да­ни­ем юаня. За по­след­нее де­ся­ти­ле­тие пред­по­ла­га­лось мно­же­ство «ложных за­пус­ков», но на этот раз кон­тракт по­лу­чил одоб­ре­ние от Гос­со­ве­та Китая.

С таким одоб­ре­ни­ем «неф­те­ю­ань» станет ре­аль­ным, и Китай на­ме­рен бро­сить вызов гос­под­ству­ю­ще­му «неф­те­дол­ла­ру». Адам Ле­вин­сон, управ­ля­ю­щий парт­нер и глав­ный спе­ци­а­лист по ин­ве­сти­ци­ям в управ­ле­нии хедж-фон­да­ми Graticule Asset Management Asia (GAMA), еще в про­шлом году пре­ду­пре­ждал, что Китай, на­чи­на­ет фью­черс­ные кон­трак­ты на нефть в юанях и это по­тря­сет тех ин­ве­сто­ров, ко­то­рые не об­ра­ти­ли на это вни­ма­ния.

Это может стать смер­тель­ным ударом для уже ослаб­ше­го дол­ла­ра США и за­креп­ле­ния юаня в ка­че­стве до­ми­ни­ру­ю­щей ми­ро­вой валюты.

Еще в 2015 году первый удар по неф­те­дол­ла­ру был рас­смот­рен Китаем. «Га­з­пром нефть», третий по ве­ли­чине про­из­во­ди­тель нефти в России, решила от­ка­зать­ся от дол­ла­ра в пользу юаню и другим ази­ат­ским ва­лю­там.

В том же году Иран по­сле­до­вал этому при­ме­ру, ис­поль­зуя юань и мно­же­ство других ино­стран­ных валют в тор­гов­ле, вклю­чая иран­скую нефть.

В том же году Китай также развил идею со­зда­ния Шел­ко­во­го пути и юань начал по­сте­пен­но ста­но­вить­ся более до­ми­ни­ру­ю­щим на ев­ро­пей­ских рынках.

Но аме­ри­кан­ский неф­те­дол­лар все еще имел шанс на бой в 2015 году, потому что импорт нефти в Китае был по­всю­ду. Тогда Ник Кан­нин­гем из OilPrice.com писал, что несмот­ря на зна­чи­тель­ный рост ми­ро­во­го спроса в XXI веке, импорт нефти в Китае за по­след­ние месяцы был на взлете. В апреле Китай им­пор­ти­ро­вал 7,4 мил­ли­о­на бар­ре­лей в день, что яв­ля­лось ре­корд­ным по­ка­за­те­лем и до­ста­точ­ным для того, чтобы стать круп­ней­шим им­пор­те­ром нефти в мире. Но месяц спустя импорт упал до 5,5 мил­ли­о­на бар­ре­лей в день.

С тех пор эта про­бле­ма ушла, сиг­на­ли­зи­руя о подъ­еме Китая в до­ми­ни­ро­ва­нии им­пор­та нефти. Скольз­кий склон к неф­те­ю­а­ню на­чи­на­ет­ся здесь:

Неф­те­дол­лар под­дер­жи­ва­ет­ся Tре­же­ри, по­это­му он по­мо­га­ет рас­хо­до­вать бюд­жет­ные сред­ства США. Убе­ри­те это, и у США воз­ник­нут про­бле­мы.

Похоже, это время на­ста­ло ...

Смер­тель­ный удар, ко­то­рый на­чал­ся в 2015 году, снова ударил в 2017 году, когда Китай стал круп­ней­шим в мире по­тре­би­те­лем им­порт­ной нефти.

Теперь, когда Китай яв­ля­ет­ся ве­ду­щим по­тре­би­те­лем нефти в мире, Пекин может ока­зать ре­аль­ное вли­я­ние на Са­у­дов­скую Аравию, чтобы опла­чи­вать нефть в юанях. По­до­зре­ва­ет­ся, что именно это по­буж­да­ет ки­тай­ских чи­нов­ни­ков сде­лать пол­но­цен­ную по­пыт­ку пе­ре­смот­реть свою тор­го­вую по­ли­ти­ку.

Так что смотри вперед, по­след­ний удар по неф­те­дол­ла­ру может про­изой­ти, на­чи­ная с 26 марта. Мы на­ме­ка­ли на эту воз­мож­ность еще в сен­тяб­ре 2017 года ...

Прежде только, сто­и­мость дол­ла­ра во многом за­ви­сит от его ис­поль­зо­ва­ния в ка­че­стве тран­зит­но­го сред­ства при тор­гов­ле нефтью. Когда это уйдет, мы, скорее только, увидим силь­ное и устой­чи­вое сни­же­ние сто­и­мо­сти дол­ла­ра.

После того, как рынки нефти будут пре­одо­ле­ны, юань по­лу­чит воз­мож­ность стать до­ми­ни­ру­ю­щей ми­ро­вой ва­лю­той в целом. Это еще больше осла­бит доллар.

Па­де­ние Неф­те­дол­ла­ра может стать лифтом для золота.

Ис­поль­зо­ван­ные ис­точ­ни­ки:





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