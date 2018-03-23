В Индии продолжается массированная информационная кампания по дискредитации истребителя (почти) пятого поколения Су-57. Как известно, если в предыдущие годы о нем лишь звучали нелестные комментарии со стороны индийских партнеров российского “суперсамолёта”, то с прошлого года в открытую намекают о полном выходе Индии из совместного с РФ проекта истребителя пятого поколения Fifth-Generation Fighter Aircraft (FGFA).

Очередную порцию масла в огонь на днях добавило англоязычное издание “Hindustan Times”, выходящее тиражом более 1млн экземпляров, опубликовав заметку о том, что индийские генералы высоко оценивают американские F-35 и считают, что Су-57 им значительно уступают. По этой причине руководство ВВС Индии и не видит дальнейшего смысла вкладывать деньги в самолет, который по своим ТТХ будет слабо напоминать истребитель пятого поколения, к тому же, когда американская “молния” успешно продается во многие страны мира.

На сегодняшний день стоимость одного Су-57 в рамках проекта FGFA оценивается в $100 млн, в то время как у F-35 экспортная цена $115 млн и она постоянно падает, по мере поступления новых заказов. К примеру, к 2022 году ожидаемая стоимость американских «тридцать пятых» будет около $85 млн, а вот будет ли Су-57 на тот момент серийным истребителем – очень большой вопрос!

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К слову сказать, недавно состоялась демонстрация первого F-35, выпущенного по контракту с ВВС Южной Кореи, который будет передан корейской армии 28 марта. Сам же истребитель стоит на вооружении ВВС США в количестве 175 единиц, а также уже принят на вооружение Австралии, Великобритании, Израиля, Италии, Нидерландов, Норвегии и Японии. И это без учета будущих поставок по контрактам с Данией, Турцией и т.д.

И, похоже, Индия, которая все больше причаливает к берегам ВПК США, в скором времени сделает ставку именно на F-35, что не только подмочит репутацию Су-57, но и лишит его как единственного перспективного рынка для сбыта, так и заветных инвестиций. Что же да самого процесса “причаливания”, то индийские СМИ в этом деле очень хорошо содействуют пожеланиям Нью-Дели.

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