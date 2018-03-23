Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядав кандидатуру Джона Болтона як можливого претендента на посади державного секретаря США або радника з питань національної безпеки з першого дня після свого обрання. Однак радником з національної безпеки Джон Болтон став саме зараз. Що ж сталося?

Трамп знаходиться в постійному пошуку людей, які мають схожу із ним систему політичних поглядів і одночасно здатні йому не суперечити. З цієї точки зору Болтон — відмінний вибір. Новий радник з національної безпеки — людина, чиї погляди на світ формувалися ще в період правління Рональда Рейгана, тобто тоді, коли у самого Дональда Трампа ніяких політичних поглядів просто не було.

Коли Болтон працював в адміністрації президента Джорджа Буша-молодшого (а він був представником США в ООН), він був відомий як жорсткий і послідовний консерватор, справжній зовнішньополітичний «яструб». Саме Болтона вважають одним з ідеологів війни в Іраку і протистояння з Північною Кореєю.

Репутація Болтона була настільки монохромною, що коли демократи отримали більшість в американському конгресі, вони не допустили його подальшого перебування в ООН. Болтон платив політичним опонентам взаємністю. Він був одним з найжорсткіших і непримиренних критиків підходів адмінстрації Барака Обами — в тому числі і по ситуації в протистоянні з Росією і з підтримкою України.

І разом з тим у вашингтонських політичних колах у Болтона-менеджера репутація конформіста, — людини, що намагається не сваритися з начальством і вкрай жорстка з підлеглими. Принаймні, про це йшлося на слуханнях щодо кандидатури Болтона в конгресі, про це неодноразово повідомлялося в медіа. І ця обставина може надихати Дональда Трампа.

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Але тут починаються перші незручності. У Джона Болтона дійсно є погляди і є репутація, яка пов’язана із цими поглядами. Дональда Трампа не цікавить ані те, ані інше. За великим рахунком, президента не цікавить навіть політична влада — тому що навряд чи Трамп розуміє, що це таке.

Людина з характером Болтона може стати справжнім помічником Трампа — але рівно до того моменту, поки рішення президента не стануть загрожувати його власній репутації і амбіціям. Адже мова йде про людину, яка двічі замислювалася про свою власну судьба у виборах президента США, а не просто про відставного чиновника.

Болтон може бути архітектором угод, які виходять з його уявлення про Америку як про єдину наддержаву. Але він не може бути архітектором угодовства — ані з Росією, ані з Північною Кореєю. Будь-які спроби Трампа вийти за рамки цієї концепції стануть проблемою для Болтона.

До конфлікту Трампа і Болтона справа може і не дійти. Болтон, на відміну від Тіллерсона, не стане висловлюватися щодо розумових здібностей президента. Він просто через якийсь час піде. З моєї точки зору, Джон Болтон може стати аж ніяк не останнім радником Трампа з національної безпеки.

Але в будь-якому випадку сам факт перебування на відповідальній посаді в адміністрації людини з такою системою цінностей і з таким ставленням до опонентів Америки, як у Болтона — позитивний сигнал для України. Скільки б Болтон на цій посаді не протримався.

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