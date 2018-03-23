Мы не могли не отреагировать (на незаконные «выборы Путина» на полуострове, — «Апостроф»), потому что Крым — это наша территория. Было два подхода. Первый — признать нелегитимными полномочия вновь избранного президента России и призвать мировых лидеров также исходить из этого. Но после долгой дискуссии это постановление получило ту форму, которую мы выбрали — незаконные выборы на территории Крыма являются юридически ничтожными, не несут никаких правовых последствий и ставят под сомнение легитимность президента России.

Формулировка «ставят под сомнение легитимность президента России» теоретически и практически дает украинским дипломатам и должностным лицам возможность работать с партнерами на то, чтобы как можно больше изолировать Путина.

Я об этом говорил в своем выступлении в Верховной Раде, когда этот вопрос обсуждался. Я выразил сожаление, что сняли первый вариант, где предлагалось признать Путина полностью нелегитимным. Я собирался голосовать за этот вариант, о чем и объявлял. Но компромисс в том, что это никак нельзя реализовать. И, если честно говорить, то ряд наших партнеров, в том числе США, Германия и Франция, уже поздравили Путина с избранием.

А это постановление, которое мы приняли, дает нам хотя какой-то инструмент, пусть и не очень эффективный. Один из моих коллег в Верховной Раде говорил, что на это заявление должны опираться и президент, и наши дипломаты.

Далее следует попробовать подвести Путина ко все большей изоляции. И это не является невозможной задачей.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

К тому же, если сам Путин в дальнейшем так будет выступать, то это ускорит его изоляцию. В последние две-три недели он нам очень помог. Даже его письмо к Федеральному собранию 1 марта, а затем ряд его интервью, где он шантажировал мир, демонстрировал якобы очень мощные виды российского оружия и договорился до того, что «если в этом мире нет места России, то зачем нам такой мир». То есть в этой ситуации Путин сам является фактором, который вносит дополнительное напряжение в отношения между Западом и Россией. Дай Бог, чтобы он так и продолжал. И тогда, вероятно, у западных политиков будут больше открываться глаза, они не будут настаивать на диалоге с Путиным, а будут сторонниками более жестких средств давления на Россию.

Дальнейшие действия Украины в вопросе освобождения Крыма? Пока мир не найдет эффективного механизма, чтобы заставить Россию вернуться в пределы международного права, Украина единолично никак не сможет заставить РФ уйти с украинских земель. Должны быть объединены усилия мирового сообщества и, в первую очередь, европейских стран. Это должны быть более жесткие санкции, такие как отключение SWIFT и эмбарго на энергоносители. Но мир на это пока не идет.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира