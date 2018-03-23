Крым – не Украина. Хотя бы потому, что живет в совершенно иной реальности. Например, на майданутой территории за Перекопом повседневной бытовухой считаются гранатометы и тысячи стволов автоматического оружия.

Для полуострова серьезное ЧП - травматический пистолет «Гроза», изъятый вчера у пассажира Керченской переправы. И настоящие сенсацией недели стал раскопанный схрон со спортивной винтовкой - «мелкашкой».

Вот что нашли в одном из ущелий горной гряды Ай-Петри, у села Соколиное Бахчисарайского района.

«В ходе осмотра места происшествия изъяты: карабин с оптической установкой и прибором бесшумной стрельбы, винтовка ТОЗ-8, охотничье ружье 16 калибра, обрез охотничьего оружия 16 калибра, 448 патронов разного калибра, а также составные части к оружию. Кроме того, в отдельной металлической емкости оперативники обнаружили охотничий порох и учебно-тренировочную гранату Ф-1», - сообщает республиканский Центр по противодействию экстремизму МВД РК.

Слов нет, бесшумный карабин с оптикой – штука серьезная. Расположившись в окрестных скалах, стрелок может убить и незаметно уйти. Охотничий обрез тоже пользовался большой популярностью у хероев Евромайдана. По революционной статистике, каждое третье ранение и гибель бойцов «Беркута» приходилось на обрезы. Ну а ТОЗ-8 – это тульская однозарядная малокалиберная спортивная винтовка образца 1932 года. Предельно простая, безотказная и надежная, она десятилетиями использовалась для начального обучения стрельбе в ДОСААФе и школьных тирах.

Но кто схоронил стволы в бахчисарайских горах? Кто тренировался «мелкашкой» и готовил снайперские лежки для бесшумной стрельбы?

Село Соколиное давно считалось опорным пунктом радикалов. Отсюда рукой подать до плато Ай-Петри, где прошлом летом началась долгожданная ликвидация «шалман-тауна» - крупнейшей опорной базы исламских экстремистов Крыма.

На знаменитое Ай-Петри едут толпы туристов. В летнюю жару главная крымская вершина манит прохладой и потрясающими видами. Когда ялтинские пальмы гнет противный зимний дождь, здесь снег и чудесные лыжные катания. Из Мисхора на 1200 метров вверх тянется самая большая в Европе безопорная канатная дорога. Двадцать минут путешествия - и ты вознесся над бескрайней синевой.

Однако уже четверть века, как ворота заповедной Ай-Петринской яйлы превратились в чадное место беззастенчивой выкачки денег. Курортников надо кормить, и на плато появились сотни кафе и ресторанов, несмотря на то, что это Ялтинский горнолесной заповедник и застройка на его территории запрещена.

- Чебуреки, самса, шашлык-башлык, вино попробуй, да! — сколоченные на скорую руку заведения «восточной кухни» приносят супер-доход.

Поначалу треть шалманов принадлежала славянам, но очень скоро они бежали с Ай-Петри. Одна из самых посещаемых достопримечательностей ЮБК превратилась в место безраздельного доминирования меджлиса.

В свое время даже Служба безопасности Украины не отрицала, что на плато действуют учебные центры ваххабитов. К 2000-м к ним присоединились группы сторонников Всемирного халифата — «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». В межсезонье, когда посетителей нет, и доступ сюда затруднен, ай-петринские шалманы заполняли характерного вида бородачи. Исламистам читали лекции и тренировали в полевых условиях. Практически открыто проводились стрельбы, альпинистская спецподготовка и боевое слаживание. Вполне вероятно, что нынешний схрон возле Соколиного – остатки прежних учебных арсеналов Ай-Петри.

Повара мешали в огромных чанах плов для головорезов - точно так же, как для курортников и туристов. Когда ставленник Януковича крымский премьер Джарты по прозвищу «Вася-Бита» лишь заикнулся, мол, татарские самозахваты должны быть освобождены охотно, иначе их ликвидируют с помощью силовиков, Мустафа Джемилев тут же громко пообещал — по Крыму прольется кровь. На полуострове помнят характерное высказывание Джемилева о том, что «русские не успеют добежать до Керченской переправы».

Единственной реальной попыткой подорвать базу меджлиса на Ай-Петри стала операция поздней осени 2007 года. 900 тяжело-экипированных сотрудников МВД Крыма, солдаты внутренних войск и прибывший из Киева «Беркут» бульдозерами и бронетранспортерами намеревались снести незаконные татарские строения.

Операцию лично возглавил выходец из донецкой Макеевки, начальник крымского главка МВД Украины Анатолий Могилев. Меджлисовцы собрали отряды своих аскеров в бахчисарайском селе Соколиное. Чтобы боевики не смогли подняться на плато, дороги наверх были перекрыты. Тем не менее, татары оказали «Беркуту» серьезный отпор. Сопротивлением руководил босс бахчисарайского меджлиса Ахтем Чийгоз.

Эти колоритные типажи кочевали по самым жестоким самозахватам Крымского полуострова. Обычно перед штурмами устраивали показательные намазы, не выпуская сигарету изо рта и не утруждая себя исполнением сажда - обязательных земных поклонов. Потом брали в руки палки с набитыми гвоздями и с криками «Аллаху Акбар» бросались на милицию. А после драк с умным видом рассуждали перед журналистами об истинной вере.

Итак, 6 ноября 2007-го. На канатной станции Ай-Петри падает снег, свистит ветер. Группа судебных исполнителей при поддержке спецназа и бронетранспортеров подходит к границе самозахвата. Со стороны захватчиков переговоры ведет «бахчисарайский волк» Ахтем Чийгоз. Ровно через десять лет он будет осужден за убийства, помилован путинским указом и через Турцию отправлен на Украину. Но тогда меджлисовский атаман был на коне.

- Вы дорого заплатите, война будет! - Чийгоз кричит и грязно матерится.

В силовиков летят камни и бутылки с зажигательной смесью. Демонстративно тащат баллон с газом к костру. Рядом такие же газовые баллоны, обложенные канистрами с бензином. Ситуация вот-вот выйдет из-под контроля. Через секунду вперед выдвинулся спецназ. Выстрелы, взрывы свето-шумовых гранат. Два десятка беспредельщиков лежат на земле в общей куче лицом вниз. Кровь на одежде, стоны и мольбы о пощаде. Задержанных быстро пакуют в автозаки. Когда ковш экскаватора врезался в крышу первого шалмана, над плато разносится дружное «Ура».

Скрутить удалось далеко не всех. Группа самых подготовленных молодчиков под командованием татарского авторитета по кличке «Акула» ушла от спецназа, соскользнув в невероятную глубину заснеженных склонов.

В ответ Джемилев и Чубаров обвинили милицию в «жестоком избиении людей, пытавшихся отстоять свое имущество» и потребовали отставки Могилева. Кроме того, меджлис принял сенсационное решение о «всеобщей мобилизации татарского населения мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет» и создании «отрядов самообороны Крыма».

Президентом тогда был Виктор Ющенко. Его партия «Наша Украина» поддержала татар — по словам самого Ющенко, «единственных настоящих украинцев Крыма». Шеф крымского главка МВД действительно отправился в отставку. Украинские власти действительно отдали Ай-Петри в безраздельное господство исламских экстремистов.

К моменту возвращения Крыма в Россию на плато насчитывалось 200 «гостевых домов и заведений общепита» без водопровода и канализации. Три года российская власть терпела поругание Ай-Петри. Под занавес 2016-го терпение закончилось.

Российские силовики наглухо перекрыли трассу чуть выше села Соколиное и водопада Учан-Су. Одновременно развернулись «плановые ремонтные работы» на канатной дороге Ай-Петри. Так началась транспортная блокада «шалман-тауна». Туристы не могли посетить плато, что сказалось на доходах хозяев самостроев.

Руководство Крыма пообещало татарским торговцам легальные участки в окрестностях Бахчисарая и на трассе Севастополь-Ялта. В ответ радикалы начали готовиться к новой обороне: «Снести наши кафе силой не смогут».

Боевые настроения на Ай-Петри резко пошли на убыль, когда ровно год назад на окраине Бахчисарая российскому ОМОНу впервые пришлось открыть предупредительный огонь. Только автоматные очереди остановили обнаглевших исламистов, кинувшихся в атаку при задержании очередной группы «Хизб ут-Тахрира».

…От Соколиного до еще одного бахчисарайского села Холмовка меньше получаса неспешной езды. Сегодня, 22 марта, целая улица Холмовки оцеплена полицией и спецназом ФСБ. Брали известного радикала Наримана Мемедиминова. Мужчина обоснованно подозревается в «публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, совершенных с использованием сети интернет». Минувшим летом Бахчисарайский районный суд уже рассматривал административное дело в отношении в отношении упоротого активиста-меджлисовца. Но, похоже, г-н Мемедиминов не успокоился.

Это уже второе громкое задержание нынешней недели. Накануне спецслужбы РК арестовали вернувшегося домой члена крымско-татарского батальона, командует которым одиозный меджлисовец Лернур Ислямов. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ «участие в незаконном вооруженном формировании». 24-летнему бородачу грозит до 15 лет лишения свободы.

В сентябре 2015 года Ислямов вместе с «правосеками» и другими укро-нацистами организовал продовольственную блокаду республики. Той же осенью люди Ислямова взорвали ЛЭПы, вызвав жесточайший энергетический блэкаут. Его батальон численностью более 250 человек поставлял бойцов для украинских диверсионно-разведывательных групп на Донбассе.

Теперь имеем первое реальное уголовное дело, возбужденное в отношении «крымско-татарского добровольца». Любопытно, что задержанный сначала получил в Крыму российский паспорт, а уже потом отправился служить Ислямову. Клянется-божится, якобы, не воевал и людей не резал. Только «шмонал машины» на приграничном Чонгаре. Увы, денег в батальоне уже не платят, и пришлось возвращаться на полуостров. Типа, пожалейте меня, земляки.

- Нужно быть бдительными и внимательно просматривать тех людей, которые возвращаются. Украина готовит обострение в Крыму к лету, - убежден экс-глава разведки Черноморского флота РФ контр-адмирал Владимир Соловьев.

- Тут действовали тренировочные лагеря, базы и центры реабилитации боевиков, - заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. - Вспоминаю один разговор в самом начале «Русской весны». Жители Бахчисарайского района рассказывали, что боялись не приезда националистов с Украины, а боялись местных национальных бандформирований. Многие семьи отправляли женщин и детей под защиту флота в Севастополь, потому что реально ожидали резни.

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