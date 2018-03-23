Россия может очень больно отомстить Британии за высылку дипломатов, сделав простой и изящный жест

Чтобы наказать Британию за «дело Скрипаля», России только лишь довольно назвать имена высланных из России дипломатов, идентифицированных как сотрудники британской разведки. Такой удар заставит Британию покачнуться, ибо будут на весь мир раскрыты имена двух десятков разведчиков, которых уже не трудоустроить по специальности нигде и никогда.

Напомним, что главной своей силой Британия считает возможность помочь высланным дипломатам и устроить их судьбу. Если обещание не будет выполнено, то устроиться в дальнейшем на такую же работу никто из разоблачённых разведчиков больше не сможет. Получится, что они служили верой и правдой, а их просто подставили и бросили, обманули. Надо менять профессию и непонятно где и как трудоустраиваться. Устроить можно одного – двух, но пристроить 23 человека очень непросто.

Кроме того, они обижены и много знают. И что с ними делать – не ясно. Причём инициатива их служебной катастрофы исходила от своего правительства, а не от России, которая тихо держала их работу под колпаком и не шумела на весь мир. Это открытие сильнейшим образом ударит по мотивации других агентов и не только подорвёт авторитет и доверие к британскому МИДу и МИ-6, которые не уберегли агентов, но и увеличит вербовочные возможности России в отношении британский агентуры. Ибо выяснится, что их дальнейшая судьба находится вовсе не в руках британской, а в руках российской разведки.

Такое открытие никак не может понравиться тем, кто затеяло авантюру с отравлением Скрипаля, но уже не раз было замечено – Россия всегда в состоянии ответить любому агрессору, верящему в свой план нападения.

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