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|Разведка провокацией: о полетах ВКС РФ у границ Украины около Одессы, — блогер
|23.03.2018 15:51
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Как вы могли заметить, самолеты ВКС РФ в последнее время заставляют наше ПВО реагировать чаще, чем обычно. К примеру, недавно российские бомбардировщики Ту-22 и истребители Су-30 взлетев с аэродромов Шайковка, Крымск, Бельбек, прошли вдоль линии разграничения с материковой Украиной на максимальном приближении со стороны моря — то есть, как можно ближе к Одессе и Николаеву. После данная авиагруппа проследовала в сторону Румынии, Болгарии и Турции.
По мнению командования ВС ВСУ, подобные действия авиации Российской Федерации вызваны, прежде только, реакцией на проведение очередного этапа командно-штабных учений в Воздушных Силах ВСУ, а также для отработки блокады пролива Босфор.
Однако стоит учесть ещё один момент. Данный полет носил и разведывательный характер, в частности, была отмечена реакция наших ПВО на появление противника на максимальном сближении с границами Украины. Не исключено, что была зафиксирована и дислокация наших расчетов ПВО.
Самым опасным в данном случае может стать намеренное нарушение воздушной границы для выяснения, насколько решительно себя поведут силы ПВО в данном случае. И, если честно, я не удивлюсь тому, что командование ВКС РФ для выяснения данного момента готово будет пожертвовать, какой нибудь алюминиевой жестянкой. Пилот – не в счет.
При этом Кремль может сразу убить двух зайцев. Как я уже сказал – выяснить степени решительности ПВО, а также заполучить информационный повод в стиле “он заблудился, а его подлые фашисты сбили!”
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