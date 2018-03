Начиная, приблизительно, с 19 марта в социальных сетях и, иногда в прессе, появляются сообщения из разных районов Украины о выпадении там осадков странного желто-оранжевого цвета: В Луганске выпал оранжевый снег, — соцсети В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ ВЫПАЛ ОРАНЖЕВЫЙ СНЕГ. ПРИЧИНЫ Оранжевый снег на Донбассе: что произошло Публика от происходящего недоумевает, в то время как мнения академиков разделились. Одна часть клоунов в очках и халатах настаивает, что это “принесенный ветром песок из Сахары”, другая часть клоунов винит во всем американские беспилотники, которые распыляют специфические химиотрассы с целью изничтожить жителей Одессы и Луганска. Поскольку консенсуса в среде академиков как обычно нет, то мы им поможем. Начнем с того, что в 1894-1959 жил человек по имени Алоис Ирлмайер. Во время Первой мировой войны он был призван на фронт, где в ходе боевых действий оказался засыпанным в окопе . Как следствие у него возникли сильные экстрасенсорные способности. Насколько Ирлмайер был сенситивным человеком можно понять на примере одной из историй в суде, куда его вызвали по обвинению в колдовстве со стороны каких-то ненормальных. В ходе разбора его дела Ирлмайер сообщил судье в какой одежде отправилась в этот день на работу его жена и выдал её местоположение. После проверки информации по телефону обалдевший слуга юстиции приказал освободить Ирлмайера из под стражи. В дальнейшем к экстрасенсу часто обращалась полиция и он помогал копам находить пропавшие вещи, пропавших людей и преступников. Кроме подобной частной информации, Ирлмайер делал и глобальные предсказания о будущем мира, которое в целом он описал такими словами: «Я рад, что живу сейчас, потому что мне не придется испытать то, что я вижу в будущем». Основные пророчества Ирлмайера касались Третьей мировой войны, дату которой он видел смутно, но подробно описал признаки её приближения: “Все говорило о мире, Шалом! Тогда это случится — новая война неожиданно вспыхнула на Ближнем Востоке, большие морские силы враждебно выстроились напротив друг друга в Средиземноморье — ситуация обострилась. Но настоящая огненная искра превратится в огонь на Балканах: Я вижу “кого-то большого” падающим, окровавленный кинжал лежит рядом с ним — затем последует удар за ударом. …Два человека убьют третьего, высокопоставленного. Они поплатятся за это от других людей. …Случится третье убийство. Затем начнется война. …Я вижу довольно ясно три числа, две восьмерки и девятку. Но я не могу сказать, что это значит и не могу определить время. Война начнется на восходе солнца. Она придет быстро. В описании Ирлмайером самого хода войны есть такие слова: Я вижу Землю, как шар передо мной, на котором теперь летают рядом белые голуби, очень большое количество поднимается из песка. А затем они обрушивают желтую пыль по линии. Когда будет разрушен золотой город, это свершится. Возможно желтая линия пойдет к городу на берегу. Будет ясная ночь, когда они начнут выбрасывать ее. Танки все еще движутся, но те, кто сидит в этих танках становятся совсем черными. Где она упадет, там ничего не выживет, ни деревья, ни кустарники, ни скот, ни трава, они увянут и почернеют. Дома все еще стоят. Я не знаю, что это и следовательно я не могу сказать этого. Это длинная линия. Кто пойдет через эту линию, умрет. Те, кто на одной стороне не смогут перейти на другую сторону. Потом все что на передовой распадется. Им всем нужно идти на север. Все что у них есть с собой, они бросят. Никто больше не вернется… Самолеты сбросят желтый порошок между Черным морем и Северным морем. Так создана полоса смерти, по прямой от Черного моря к Северному морю, шириной с половину Баварии. В этой зоне трава не может больше расти, не говоря уже о жизни человека. Снабжение русских прервано… ” Насколько можно судить по описанию того, что выпало с неба на Украину и того, о чем пишет Ирлмайер – пока речь не идет о применении некоего оружия, однако цвет пыли определено необыкновенный. И еще как-то странно так совпало, что в Средиземном море и вокруг Средиземного моря сейчас действительно н officials have been advised to leave urgently is reported to inform that Damascus will be hit within 48 hours to move AShM batteries to the mouth of Persian Gulf На глазах реализуются и другие пророчества. Например, известный 62-й катрен 2-й центурии Нострадамуса: Мабус вскоре умрет, затем совершится

Страшное истребление людей и животных:

неожиданно придет возмездие,

Сто рук, жажда и голод, когда будет пролетать комета В течении столетий комментаторы Нострадамуса пытались установить личность этого господина MABUS, из-за которого все закрутится. И эта фигура для всех была полной загадкой, пока не появился наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, которого в прессе и в документах коротко называют MBS (). А если вспомнить, что Лига арабских государств по английский пишется сокращенно AU (), мы получаем тот самый MABUS. Может быть, именно о его смерти как причине начала войны предупреждал Ирлмайер? Пока нам сложно ответить на этот вопрос. В мире существует и существовало много пророков, предсказания которых часто не сбываются или противоречат друг другу. Однако если свести их все вместе, налагая на то, что происходит сейчас, можно определить определенный мейнстрим развития ситуации, когда она, как аттрактор собирает в себя многочисленные пророчества. И сейчас, похоже очень скоро будет реализовано то, что середине прошлого века хотя бы фрагментарно видел Алоис Ирлмайер. Следим за развитием событий. P.S. Пророчества Алоиса Ирлмайера (полный текст) Что явилось причиной войны? “Все говорило о мире, Шалом! Тогда это случится — новая война вдруг вспыхнула на Ближнем Востоке, большие морские силы враждебно выстроились напротив друг друга в Средиземноморье — ситуация обострилась. Но настоящая огненная искра превратится в огонь на Балканах: Я вижу “кого-то большого” падающим, окровавленный кинжал лежит рядом с ним — затем последует удар за ударом. …” “Два человека убьют третьего, высокопоставленного. Они поплатятся за это от других людей. …” “Случится третье убийство. Затем начнется война. …” “Один из убийц маленький черный человек, другой немного выше, со светлыми волосами. Я думаю, это произойдет на Балканах, но не могу сказать это точно. …” “За год до войны будет плодородный год со множеством плодов и зерна. После убийства третьего неожиданно начнется это… Я вижу довольно ясно три числа, две восьмерки и девятку. Но я не могу сказать, что это значит и не могу определить время. Война начнется на восходе солнца. Она придет быстро. Фермеры будут сидеть в пивных, играя в карты, когда иностранные солдаты заглянут в окна и двери. Совершенно черная армия придет с востока, но все-таки всё случится очень быстро. Я вижу тройку, но не знаю значит ли это три дня или три недели. Она придет из золотого города. Первый прорыв начнется в синей воде на северо-западе и подойдет к швейцарской границе. Поскольку у Регенсбурга больше не будет мостов через Дунай, они не придут с юга синей воды.” “… Затем последует удар за ударом. Многочисленные подразделения промаршируют с Востока в Белград и продвинутся по направлению к Италии. После этого три бронированных клина сразу продвинутся со скоростью молнии на север Дуная через Западную Германию по направлению к Рейну — без предварительного предупреждения. Это случится так неожиданно, что население будет убегать в панике на запад. Множество машин заблокируют дороги — если бы только они остались дома или не использовали бы магистральные дороги. Всё, что будет препятствием для быстрого продвижения танков на высокоскоростных автострадах и других магистралях, будет раздавлено. Я не вижу больше никаких мостов через Дунай над Регенсбургом. Врядли что-нибудь останется от большого города Франкфурта. Долина Рейна будет опустошена, в основном с воздуха. …” ” Я вижу Землю, как шар передо мной, на котором теперь летают рядом белые голуби, очень большое количество поднимается из песка. А затем они обрушивают желтую пыль по линии. Когда будет разрушен золотой город, это свершится. Возможно желтая линия пойдет к городу на берегу. Будет ясная ночь, когда они начнут выбрасывать ее. Танки все еще движутся, но те, кто сидит в этих танках становятся совсем черными. Где она упадет, там ничего не выживет, ни деревья, ни кустарники, ни скот, ни трава, они увянут и почернеют. Дома все еще стоят. Я не знаю, что это и следовательно я не могу сказать этого. Это длинная линия. Кто пойдет через эту линию, умрет. Те, кто на одной стороне не смогут перейти на другую сторону. Потом все что на передовой распадется. Им всем нужно идти на север. Все что у них есть с собой, они бросят. Никто больше не вернется… ” “Самолеты сбросят желтый порошок между Черным морем и Северным морем. Так создана полоса смерти, по прямой от Черного моря к Северному морю, шириной с половину Баварии. В этой зоне трава не может больше расти, не говоря уже о жизни человека. Снабжение русских прервано… ” “Стаи голубей поднимаются из песков. Две стаи достигают места битвы с запада на юго-запад… Эскадроны поворачивают на север и перерезают путь третьей армии. С востока пролегает множество следов от гусениц. Но на гусеницах все уже мертвы, хотя транспорт продолжает катится, чтобы постепенно остановиться автоматически. Здесь пилоты также сбрасывают свои маленькие черные ящики. Они взрываются до того, как достигнут почвы, и распространяют желтый или зеленый дым или пыль. Все, что соприкоснется с нею умрет, человек ли это, животное или растение. На один год ни одному организму нельзя войти в эту область, иначе он подвергнет себя огромной смертельной опасности. На Рейне нападение окончательно отражена. Из трех передовых частей ни один солдат больше не вернется домой… ” “Эти ящики дьявольские. Когда они взрываются, возникает желтая и зеленая пыль или дым, все что соприкоснется с ним погибает, человек ли это, животное или растение. Люди становятся совершенно черными и мясо отпадает от костей, такой сильный яд.” “… Из-за природной катастрофы или чего-то подобного русские неожиданно отклонятся на север. Около Кельна начнется последняя битва. …” “… На Рейне я вижу полумесяц, который хочет все поглотить. Рога серпа хотят соединить. Что это значит, Я не знаю. …” “Потом они летят на север. В центре находится предел, здесь больше ничего не живет, ни люди, ни животные, ни трава. Они летят дальше на север, где вошла третья передовая группа, и отсекают все. Итак, они все будут убиты, никто из этих трех армий никогда не вернется домой… Но затем я вижу кого-то летящего, идущего с востока, который бросает что-то в большую воду, следовательно случится что-то странное. Вода поднимется так высоко, как башня и упадет, затем все затопит. Произойдет землетрясение и половина большого острова утонет. Все действие не будет длится долго, я вижу три линии – три дня, три недели, три месяца, я не знаю точно, но это не будет длится долго!” “Один самолет, который прилетит с востока, сбросит что-то в большую воду. Потом вода поднимется так высоко, как башня и упадет. Все затоплено. Произошло землетрясение. Южная часть Англии соскользнет в воду. Три больших города будут разрушены: один будет разрушен водой, второй находится так глубоко в море, что можно видеть только церковные башни и третий обрушится.” “Одна часть Англии исчезнет, когда предмет, который сбросит пилот, упадет в море. Потом вода поднимется так высоко, как башня и упадет. Что это такое, я не знаю…” “Страны у моря сильно подвергнутся опасности от воды, море очень неспокойное, волны достигают высоты дома; они пенятся, как будто кипятятся из под земли. Острова исчезают и меняется климат. Часть гордого острова утонет, если предмет, сброшенный пилотом, упадет в море. Потом вода поднимется так высоко, как башня и упадет. Что это такое, я не знаю. Когда это случится, я не знаю.” “Январь будет таким теплым иногда, что будут плясать комары. Может быть, что мы уже достигнем времени, когда не будет вообще нормальной зимы, какую мы знаем сейчас.” “…Во время войны придет большая тьма, которая продлится 72 часа.” “Станет темно днем во время войны. Затем разразится удар града, состоящий из молний и грома, и землетрясение сотрясет землю. Пожалуйста, не выходите из дома в это время. Не зажигайте свет, кроме света свечи, электричества нет. У того, кто вдохнет пыль, начнутся судороги и умрет. Не открывайте окна, закройте их полностью черной бумагой. Вся открыто стоящая вода станет ядовитой и также вся открыто стоящая пища, которая не находится в закрытых коробках. Также не храните пищу за стеклом, потому что оно не закроет ее полностью. Снаружи будет распространятся смерть от пыли, много людей умрет. После 72 часов все кончится. Но тем не менее: Не выходите из дома, не выглядывайте в окно и держите горящую свечу. И молитесь. За ночь умрет больше людей, чем за две мировых войны раньше.” “…Не открывайте окон в течении 72 часов. В реках будет так мало воды, что можно легко перейти их вброд. Скот падет, трава станет желтой и сухой, мертвые люди станут совершенно желтыми и черными. Ветер уведет облака смерти на восток.” “…Город с железной башней станет жертвой своего народа. Они подожгут все. Революция, и всюду неспокойно. У островов утонут берега, потому что воды слишком буйные. Я вижу большие отверстия в море, которые заполнятся, когда вернутся огромные волны. Красивый город у синего моря почти полностью погрузится в море и в грязь и песок, которые выбросит море. Я вижу три города тонущих на юге, на северо-западе и на западе.” “Большой город с высокой железной башней в огне. Но это было сделано своим народом, не теми, кто пришел с востока. И я могу определенно видеть, что город сравнен с землей. И в Италии тоже неспокойно. Они убьют там много людей и римский Папа бежит, но многие священники будут убиты, многие церкви разрушены.” “В России вспыхнет революция и гражданская война. Трупов так много, что больше не вероятно убрать их с дорог. Крест снова будет в почете. Русский народ снова поверит в Бога. Один великий из лидеров партии совершит самоубийство и кровью смоется большая вина. Я вижу красную массу, смешанную с желтыми лицами, это всеобщее восстание и ужасные убийства. Потом они поют пасхальные песни и жгут свечи перед святыми иконами. Молитвами Христианства адское чудовище умрет; также молодежь снова поверит в заступничество Богородицы.” “После победы бежавший Папа коронует императора. Как долго это продлится, я не знаю. Я вижу три девятки. Третья девятка принесет мир. Если все это свершится, часть жителей умрет и люди снова будут богобоязненными. Законы, которые несут смерть детям, станут недействительными после очищения. Затем наступит мир. Хорошее время. Я виже три сияющих короны и тощий старик будет нашим Королем. Также очень старая корона на юге будет снова в почете.” “Папа римский, который не бежал через воду долгое время, вернется. Когда расцветут цветы на лугах, он вернется и оплачет своих убитых братьев. ” ” . . .После этих событий наступят долгие, счастливые времена. Те, кто переживет это, будут очень счастливы и смогут прославится счастливыми. Но люди должны будут начать с того, с чего начинали их деды.” То, что сестра милосердия Мария Луиза узнала об Алоизе Ирлмаере, ясновидце из Фрайлассинга, в 50-ые годы: Сестра Мария Луиза заканчивала автомобильные курсы у ее инструктора по вождению автомобиля, который жил по соседству от Алоиза Ирлмаера. Однажды вечером Ирльмайер приехал к ним со словами: «Девушка, ты испытываешь большой переворот, который придет!». Ирльмайер говорил одновременно все‚ ‚ты’, несмотря на то что сегодня 89-летней сестре было тогда около 50. Он говорил: 1. Сначала будет благосостояние как никогда прежде! 2. Затем будет необыкновенный отход от религии. 3. После этого полная гибель обычаев. 4. Затем большое число чужих людей прибывает в страну. 5. Господствует большая инфляция. Деньги обесцениваются все больше и больше. 6. Вскоре после этого последует революция. 7. Тогда русские нападут ночью на запад. При другом случае он говорил, это произошло бы, если враждебные военные корабли лавируют в Средиземном море. В 1959 году незадолго до смерти Ирльмайера спросили, все еще действительны ли все его прогнозы. Он отвечал на это:‚ Я вижу события еще сегодня отчетливее, так как они ближе” и дополнял:‚ Я вижу очень отчетливо 2 восьмерки и девятку. То, что значит это, я не знаю.’ Irlmaier говорил о вторжении русских, о котором Фатима убедительно предостерегала, что оно произойдет еще во второй половине нашего столетия, если люди не возвратятся к заповедям Бога:‚ Если третье лицо будет убито, это начинается ночью! Я думаю, на Балканах это будет!’“ Ирльмайер был в свое время при семье G. в Кимзее частым гостем. Тогда молодой G. сообщил, что Ирльмайер говорил что будет всемирное землетрясение. Прежде только затронуты США. У нас землетрясения были бы сильнее только вдоль долины Рейна.‚ Однако, здесь’ (в Баварии) можно будет чувствовать землетрясения. Во время русского похода еще произойдут повторные толчки, а именно в такой силе, что как операции нападения, так и защитные операции пострадают от этого.“ „От его родителей Господин Г. слышал следующие высказывания Ирльмайера: ‚ Дела идут свободно с войной в Ближнем Востоке.’ ‚ Сферы влияния и круги интересов США и России сталкиваются: тем не менее напряжение уже меньше.’ ‚ Мирная конференция США/Россия в Будапеште.’ ‚ Американский президент убит, затем вице-президент сразу объявляет войну России. Практически к тому же самому часу огромные массы русских танков катятся уже по автобану около Пассау на запад. Жители Пассау застыли от неожиданности и ужаса.’ ‚ На юге австрийцы по обоим полосам автобана Зальцбурга убегают в направлении Мюнхена десятками тысяч в паническом бегстве.’ ‚ Русские сталкивают их танками с дороги машины, которые забили проход через автобан к западу от Пассау и едут на большой скорости в направлении Рейна.’ ‚ Через 3 или 4 дня начинает дуть западный ветер и западные самолеты сбрасывают между Зальцбургом и Балтийским морем полосу желтой пыли в большом количестве ’, под которой все чернеет. В Вене никто не выживает.’ ‚ Остатки бундесвера — полностью захваченные врасплох — убегают, бросают оружие, оставляют в панике грузовые автомобили и немногие готовые к применению танки.’ ‚ Из подводной лодки ракетой кремируется город Денвер.’ ‚ Русские высаживаются на Аляске.’ ‚ На небе видна вторая луна.’ ‚ 3 дня мрака. В Северной Германии никто не выживает.’ ‚ Массивный голод после войны, так как многие не выжили после только этого.’“ Bekh, Вольфганг Йоханнес: Алоиз Ирлмаир, бурильщик скважин Фрайлассинга. В 1998. „Глубокоуважаемый господин бургомистр, то, что Вы мне подтвердили силу пророка господина Ирльмайера, для меня настоящая весть! Так как большинство людей едва ли поверят в такие таланты. Поэтому я дополняю мои сообщения, если они могут пойти на пользу для общественности, после моих записей которые я сделала приблизительно 20 лет назад. Возможно, дочь и сын вышеупомянутого еще могут подтвердить также эти высказывания. Нужно было ставить только прямые вопросы к зафиксированному мной сообщению. Также тогдашний секретарь, теперь она живет в Зальцбурге, сможет это вспомнить, так как она присутствовала большей частью, если я говорила с господином Ирльмайером. Так как я сочеталась браком в 1956 в Гамбурге во второй раз, Ирльмайер имел сомнения в отношении перемены места, так как он всегда говорил мне:‚ В Гамбург русские придут через полчаса.’ (Он исходил, вероятно, из тогдашних границ тарифной зоны’ около Любека. Примечание Bekh). после чего я просила его, чтобы он мне назвал запасной путь для бегства. Он говорил об этом:‚ До тех пор пока третье убийство важного не произойдет, должна бежать!’ (Я — автомобилистка).‚ Не через автобаны, а обратно через автомобильные дороги федерального значения; автобаны заткнуты все. Русские будут наступать по следующим автобанам: a) Оштмаркштрассе Регенсбург-Нюрнберг-Штутгарт-Карлсруэ, примерно 5 делений, b) автобан во Франкфурт из Саксонии, примерно 15 делений, c) автобан Берлин-Ганновер-Гамбург (никакого указания делений). Ты должна приехать сразу после убийства на Рейн ехать по расположенному на левом берегу Рейна в Базель и прибыть в Линдау над Боденским озером. В Линдау русские, но до Фрайбурга, не не продвинутся вперед. Ты должна сделать это через 3 дня. На четвертый день уже будет слишком поздно’ На побережье Балтийского моря он видит, как наступает армейская колонна. Но назад никто из них больше не вернется на родину. Он брал географическую карту Германии, при этом не взглянул, когда он говорил — я помню еще сегодня, как я испугалась — так как он протянул прямую линию вдоль Рейна его пальцем.‚ До сюда они еще дойдут, но во Францию…’ он видел, как во Франкфуртском регионе произойдет основное развитие событий. В Берлине все квартиры были неприкосновенны и были невредимые на фабриках все машины — но он не видел ни одного человека. Пророчества v. Irlmayr, из Itzling, колодезного изготовителя. В: [неизвестный] курьер, 12 октября 1945. „Так много нужды — это теперь, так много через 20 лет изобилия. Смалец и масло будет портится, хлеб будут выбрасывать как и колбасы. Торговцы стоят под дверью и кричат, все же, что бы покупали. Будут менять русла рек, так как в их силе некоторое время будут нуждаться. Великие мира будут быстро чередоваться. Святой папа будет идти коротко над землей. Захотят нарушить весь устав. Через Германию в середине железный забор будет идти, кто перейдет — умрет. Все будет на Западе непослушно против Бога, епископы спорят между собой и с папой. Духовенство будет идти перед собаками. На востоке большое количество крови мучеников будет течь. Прага должна будет пройти через многое, так же как и венгры. Однако, Прага совсем исчезнет в дыме и восходящих огнях. Улицы строятся и у каждого подмастерья есть машина. Все проблемы из — за бензина, ведь нефть сосется из земли, то она становится сухой и растрескавшейся внутри. Я вижу много землетрясений. Черт оснует все правительства. Америка убьет ее собственных президентов. Чернокожие получат власть, которые были до тех пор пока в пыли. Безнравственность, преступление обозначится там как оригинальность. Я вижу, как дома достающие до облаков обрушиваются. Америка будет вести на востоке длительные войны и не победит никогда больше. Бог отвернулся. Люди России, всегда молятся о переменах, Вельзевул двигается в Китай. Посетят все планеты, чтобы сказать, Бог там не живет. Все же, планеты выплюнут их. Так как там все выглядит, как на свете, прежде чем Бог их создал. Красные куртки придут через Богемию в Европу. В Западную Германию придут 3 армии и встретятся. Они прибудут далеко с востока. Там тогда мужчина стоит против мужчины. Сначала город с железной башней загорится сам и будет бунт с участием молодежи. Вонь идет по миру. Около Аахена самая большая битва всемирной истории. Земля в Западной Германии сжигается силой (энергией) на глубину 10 м. Из песка пустыни Африки большие птицы с яйцами смерти поднимаются без людей. Грабительский правитель на юге приступит против России и будет делать большое убыток. Божья матерь прийдет и предостережет. Эпидемии будут, которые никто не знает и не сможет помочь. В Азии, в Индии и Латинской Америке голод будет без границ, люди истребляются странной силой. Много хороших руководителей убиваются до войны, так как только Бог победит. Англия наказывается за все. Огонь, затем дым и это было Англией. Голод становится ужасным, но не длинным. Смотрели бы, что ваши окна и двери хорошо закрываются, так как нельзя впустить даже лучшего друга иначе ядовитый дым и дыхание остановится. Мертвецы будут лежать кучами из-за этого на улицах. Деревенские дома пусты. Холодной как лед ночью гром грянет, тогда закройте дверь и окна. Источник - . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



