Прихід великих іноземних компаній в Україну в будь-якому разі є позитивним. Ryanair – це не просто лоукост, це найбільша авіакомпанія Європи, яка торік перевезла більше 128 млн пасажирів. Ця компанія, як і більшість лоукостів, є дуже вимогливою до ефективності інфраструктури і до безпеки.

Ryanair – один із лідерів по безпеці польотів у світі. Входить у 5-ку найбезпечніших авіакомпаній. Ця компанія дійсно лоукост, хоч можливо українці не сильно відчують саме лоукостовість, але її вихід спонукатиме МАУ не завищувати ціни на більшість польотів, а навпаки навіть понижувати.

Перемогою України за останні 5 років є безвіз. Це не просто полегшення чи здешевлення польотів для українців. Це дозволяє більшості українців відчути себе європейцями не на словах чи салоганах, а в реалії. Українці починають пристосовуватися до нових цінностей і Ryanair відіграє в цьому дуже суттєву роль.

Економіка України є надто закритою для іноземного бізнесу і він від цього сильно потерпає. Ryanair – це перемога не лише західного бізнесу в Україні, це перемога ще в одному контрольованому олігархічному секторі.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира