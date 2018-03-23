Суд арестовал Савченко на 59 суток без права внесения залога



Шевченковский районный суд города Киева в пятницу, 23 марта, вынес решение относительно меры пресечения для народного депутата Надежды Савченко, которую обвинили в подготовке теракта в центре Киева. Фемида арестовала народного депутата Украины на 59 суток без возможности внесения залога. В приговоре судья упомянул о том, что «ДНР» это все же террористическая организация, о правилах владения граждан оружием, о знакомстве Савченко с Захарченко, о плане по взрыву и захвату Рады, а также обстрелу Киева и запугиванию населения, о вербовке офицеров и их работе на следствие, о покупке Рубаном и Савченко оружия и боеприпасов и вновь перечисляет их, а также рассказывает об их хранении. Савченко взяли под стражу в зале суда. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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