|Суд арестовал Савченко на 59 суток без права внесения залога
|23.03.2018 19:11
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Шевченковский районный суд города Киева в пятницу, 23 марта, вынес решение относительно меры пресечения для народного депутата Надежды Савченко, которую обвинили в подготовке теракта в центре Киева.
Фемида арестовала народного депутата Украины на 59 суток без возможности внесения залога.
В приговоре судья упомянул о том, что «ДНР» это все же террористическая организация, о правилах владения граждан оружием, о знакомстве Савченко с Захарченко, о плане по взрыву и захвату Рады, а также обстрелу Киева и запугиванию населения, о вербовке офицеров и их работе на следствие, о покупке Рубаном и Савченко оружия и боеприпасов и вновь перечисляет их, а также рассказывает об их хранении.
Савченко взяли под стражу в зале суда.