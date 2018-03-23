Шевченковский районный суд города Киева в пятницу, 23 марта, вынес решение относительно меры пресечения для народного депутата Надежды Савченко, которую обвинили в подготовке теракта в центре Киева.

«Ходатайство, заявленное прокурором Генеральной прокуратуры Банниковым о применении меры пресечения в виде содержания под стражей к подозреваемой Савченко удовлетворить. Применить к Савченко мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога, взять Савченко под стражу в зале суда», — говорится в постановлении.

Кроме того, в тексте решения говорится, что срок содержания под стражей продлится 59 суток — до 20 мая 2018 года, и данное постановление может быть обжаловано в апелляционном суде в течение 5 суток со дня его оглашения. Следует отметить, что, обосновывая это решение, судья заметил, что за совершение одного из инкриминируемых ей правонарушений предусмотрено пожизненное лишение свободы, а также, что она, имея статус народного депутата, может свободно перемещаться через линию разграничения, и имеет личные отношения с руководителями террористических организаций, и может скрываться от органов досудебного расследования.

Кроме того, по словам судьи, следствие еще не провело весь комплекс следственных действий и не установило все обстоятельства и всех лиц — соучастников преступлений, а также не установлено место хранения орудий преступлений.

Судья отметил, что она как депутат владеет огнестрельным оружием, что также стало аргументом для принятия решения.

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