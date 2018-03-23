23 марта, «Жэ­нь­минь жибао» онлайн -- Ад­ми­ни­стра­ция До­наль­да Трампа объ­яви­ла о вве­де­нии пошлин на товары из Китая в раз­ме­ре $60 млрд., ки­тай­ско-аме­ри­кан­ская тор­го­вая война может вспых­нуть в любое время?! Кор­ре­спон­дент Цен­траль­но­го те­ле­ви­де­ния Китая в Се­вер­ной Аме­ри­ке, ве­ду­щий CGTN Ван Гуань в своих ре­пор­та­жах «привел счета» между КНР и США. На этом фоне по­яв­ля­ют­ся во­про­сы: спра­вед­ли­во ли при­пи­сы­вать Китаю сто­и­мость за «про­ме­жу­точ­ные про­дук­ты» ком­по­нен­тов, со­бран­ных в КНР? Спра­вед­ли­во ли поль­зо­вать­ся недо­ро­ги­ми услу­га­ми аут­сор­син­га в Китае, а затем предъ­яв­лять об­ви­не­ния в адрес КНР? Почему Ва­шинг­тон не го­во­рит об ак­тив­ном сальдо США в сфере услуг с КНР? Почему США при­дер­жи­ва­ют­ся «идео­ло­гии Хо­лод­ной войны», не ослаб­ля­ют кон­троль в об­ла­сти вы­со­ких тех­но­ло­гий для устра­не­ния де­фи­ци­та?

1. Первое место в мире по ак­тив­но­му сальдо в сфере услуг

Со­глас­но со­об­ще­нию, несмот­ря на то, что в 2016 году тор­го­вый де­фи­цит США с КНР со­ста­вил $347 млрд., в сфере услуг за­фик­си­ро­ва­но по­ло­жи­тель­ное сальдо c Китаем в раз­ме­ре $37 млрд., это самый боль­шой по­ка­за­тель в мире в ин­ду­стрии услуг. Между стра­на­ми идет тор­гов­ля как то­ва­ра­ми, на­при­мер, одеж­дой, го­лов­ны­ми убо­ра­ми, мо­биль­ны­ми те­ле­фо­на­ми, са­мо­ле­та­ми, так и услу­га­ми, на­при­мер, в ту­риз­ме, об­ра­зо­ва­нии и сфере прав на ин­тел­лек­ту­аль­ную соб­ствен­ность. Со­глас­но ста­ти­сти­ке Ми­ни­стер­ства ком­мер­ции КНР, в 2016 году ки­тай­ские ту­ри­сты в сред­нем на че­ло­ве­ка по­тра­ти­ли $13 тыс., что на­мно­го больше их рас­хо­дов в других стра­нах. Что ка­са­ет­ся об­ра­зо­ва­ния, в 2016 году около 300 тыс. ки­тай­ских сту­ден­тов в США со­зда­ли доход для этой страны в раз­ме­ре $15.9 млрд.

2. При устра­не­нии 44% про­ме­жу­точ­ных про­дук­тов пас­сив­ный тор­го­вый баланс США с Китаем со­кра­тит­ся на­по­ло­ви­ну

Во внеш­ней тор­гов­ле Китая боль­шую долю со­став­ля­ет об­ра­ба­ты­ва­ю­щая тор­гов­ля, зап­ча­сти, ко­то­рые им­пор­ти­ру­ют­ся из других стран, об­ра­ба­ты­ва­ют­ся в Китае, затем вновь экс­пор­ти­ру­ют­ся в разные страны мира. Объем ки­тай­ско­го экс­пор­та «про­ме­жу­точ­ных про­дук­тов» аме­ри­кан­ских то­ва­ров до­сти­га­ет 44%. Если устра­нить сто­и­мость этих «про­ме­жу­точ­ных про­дук­тов», то пас­сив­ный тор­го­вый баланс США с КНР со­кра­тит­ся на­по­ло­ви­ну.

3. США – круп­ней­ший вы­го­до­по­лу­ча­тель в гло­баль­ной про­из­вод­ствен­ной це­поч­ке

США ис­поль­зу­ют ми­ро­вую про­из­вод­ствен­ную це­поч­ку и по­лу­ча­ют выгоду от про­мыш­лен­ной мо­дер­ни­за­ции. В 2017 году сто­и­мость про­из­вод­ствен­ной от­рас­ли в США до­стиг­ла ис­то­ри­че­ски вы­со­ко­го уровня, потому что аме­ри­кан­ские ком­па­нии раз­ме­сти­ли сег­мен­ты с вы­со­кой до­ба­воч­ной сто­и­мо­стью, а именно раз­ра­бот­ки и мар­ке­тинг в авиа­кос­ми­че­ской сфере, во­ору­же­нии и про­грамм­ном обес­пе­че­нии, в США. А сег­мен­ты с низкой до­ба­воч­ной сто­и­мо­стью, как об­ра­бот­ку и сборку, пе­ре­нес­ли в другие страны, в том числе и в Китай. Со­глас­но данным, опуб­ли­ко­ван­ным в про­шлом году Окс­форд­ским уни­вер­си­те­том, между че­ты­рех ин­ду­стрий с самым быст­рым ростом сто­и­мо­сти про­из­вод­ства, на первом месте – ком­пью­тер­ная и элек­трон­ная про­дук­ция, на втором – транс­порт­ное обо­ру­до­ва­ние, на чет­вер­том – ма­ши­но­стро­е­ние, это три наи­бо­лее быстро рас­ту­щие ин­ду­стрии КНР, откуда и им­пор­ти­ру­ют­ся со­от­вет­ству­ю­щие товары.

4. 88% ра­бо­чих мест в США ав­то­ма­ти­зи­ро­ва­ны, а не за­ме­не­ны Китаем

Пре­зи­дент США До­нальд Трамп об­ви­ня­ет Китай в «по­хи­ще­нии» ра­бо­чих мест, однако, со­глас­но ста­ти­сти­че­ским данным агент­ства «Ас­со­ши­эй­тед Пресс» со ссыл­кой на Го­су­дар­ствен­ный уни­вер­си­тет Бал (Ball State University), штат Ин­ди­а­на США, потеря 88% ра­бо­чих мест в про­из­вод­стве про­изо­шла в ре­зуль­та­те ав­то­ма­ти­за­ции и ме­ха­ни­за­ции. С 2010 по 2015 годы, с ростом им­пор­та в про­из­вод­стве из Китая в США, по­ка­за­те­ли за­ня­то­сти только уве­ли­чи­ва­ют­ся.

5. Аме­ри­кан­цы, по­ку­пая ки­тай­ские товары, еже­год­но эко­но­мят $850 на семью

По данным Эко­но­ми­че­ско­го ис­сле­до­ва­тель­ско­го центра Окс­фор­да, при по­куп­ке ки­тай­ских то­ва­ров аме­ри­кан­ские семьи эко­но­мят около $850 в год.

6. «Мен­та­ли­тет Хо­лод­ной войны» и кон­троль в сфере вы­со­ких тех­но­ло­гий уве­ли­чи­ва­ют пас­сив­ное сальдо

Кор­ре­спон­дент Цен­траль­но­го те­ле­ви­де­ния Китая Ван Гуань ис­поль­зо­вал доклад аме­ри­кан­ско­го Фонда Кар­не­ги за меж­ду­на­род­ный мир, в ко­то­ром го­во­рит­ся, что если США снизят уро­вень экс­порт­но­го кон­тро­ля по от­но­ше­нию к Китаю до уровня Фран­ции, то де­фи­цит тор­го­во­го ба­лан­са может быть со­кра­щен на 34%, а если до уровня Бра­зи­лии, то на 24%.

7. Китай не боится тор­го­вой войны

Китай яв­ля­ет­ся первым экс­порт­ным рынком для США по соевым бобам и са­мо­ле­там. Кроме этого, КНР яв­ля­ет­ся вторым экс­порт­ным рынком для США по ав­то­мо­би­лям, ин­те­граль­ным схемам и хлопку. За про­шлые 10 лет темп роста аме­ри­кан­ско­го экс­пор­та в мир со­став­лял лишь 4%, ана­ло­гич­ный ки­тай­ский по­ка­за­тель был на уровне 11%. Китай фи­гу­ри­ру­ет в тройке круп­ней­ших экс­порт­ных рынок для 33 аме­ри­кан­ских штатов, на­хо­дит­ся в первой пя­тер­ке для 13 штатов. США все больше ста­но­вят­ся за­ви­си­мы­ми от КНР. Пекин может сни­зить за­куп­ки или ввести тор­го­вые ба­рье­ры в вы­ше­упо­мя­ну­тых сферах, при­нять контр­ме­ры. Кроме этого, Китай ин­ве­сти­ро­вал в 425 из 535 рай­о­нов США. КНР не хочет тор­го­вой войны, но и не боится ее.

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