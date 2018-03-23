Самое забавное в разворачивающейся на Украине ситуации заключается в том, что провокационное «дело Савченко-Рубана» в любом варианте своего разрешения ведёт к государственному перевороту

Если клевретам Порошенко удастся слепить историю о разветвлённом заговоре, проникшем в высшие политические эшелоны, то он сможет силовым путём разобраться со своими политическими оппонентами, которым уже проиграл политическую борьбу и больше не имеет шансов сохранить президентство ни на очередных, ни на досрочных, ни на фальсифицированных выборах. Формально Пётр Алексеевич останется в правовом пространстве. Раскрытый заговор, суд, внушительные сроки, кто-то бежит за рубеж, а что политическая поляна зачищена, так это издержки демократии, зачем же «враги народа» переворот готовили?Закон суров, но это закон.

Если нападение Порошенко на оппонентов провалится, то фэйковый переворот превратится в настоящий, то, что началось, как провокация СБУ, станет реальностью, от спецслужб и власти независимой. Здесь всё просто, если одна сторона переводит политический конфликт в силовое поле, то оппоненты, защищаясь, делают то же самое.

Думаю не случайно, параллельно с рассмотрением в суде вопроса о мере пресечения Савченко прошли обыски на базе «Азова». Люди Билецкого по поводу Савченко не суетились, а обыски провела нацполиция, при том, что Аваков крышует «Азов».

Я бы не исключал провокации в ответ на провокацию. Простые «азовцы», не освоившие диалектику, сложат два и два и получат: власть, угнетающая «героиню» Надю, душит также и «героев» «Азова». Дальше простой вывод — власть антиукраинская, а «герои» должны объединиться и свергнуть её. Тем более, что Надя уже призывала народ брать оружие и выходить на улицы. Наверное, она была права.

Тем «азовцам» которым уровень интеллекта не позволит самостоятельно сделать даже такие простые выводы, помогут «правильно» понять происходящее отцы-командиры.

Каких «героев» уже начали или ещё начнут возбуждать по делу Савченко, чьи провокации будут первичны, а чьи вторичны, мы, думаю, узнаем в ближайшем будущем.

Порошенко начал процесс дестабилизации при помощи многообещающего уголовного дела «Савченко-Рубана», к которому попытаются пристегнуть оппонирующих политиков (в первую очередь Тимошенко). Савченко давали возможность скрыться: не вернуться из-за границы или уехать туда, после ареста Рубана. Возможно власть была бы и не против того, чтобы Савченко бежала за рубеж — тогда можно было бы заявить, что тем самым она признала вину, публиковать километры плёнок с её болтовнёй в ходе разработки СБУ. Получать нужные «показания» против нужных политиков, затем можно было бы легализовать десятком разных путей — сама Савченко из политического и уголовного процесса на Украине была бы выключена.

Однако у Нади комплекс Жанны д'Арк. Она всегда идёт напролом, будучи уверена в своей абсолютной правоте. В результате власть оказалась перед дилеммой. Если оставить Савченко на свободе, то, в ходе следственных действий она будет доступна к общению, как для прессы, так и для оппозиции, которые смогут косвенно направлять как суть её показаний следствию, так и формат общения с прессой. Это, в свою очередь, даёт возможность разрушить провокацию порошенковских спецслужб раньше, чем она будет доведена до логического завершения — до обвинения политических оппонентов.

Если Савченко закрыть на время следствия, то она окажется в эксклюзивном владении следствия и её показания можно будет сформировать с учётом её очень специфической психической организации.

Савченко упорна в прямом противостоянии, но легко поддаётся незаметному для неё косвенному воздействию. Кстати, на этом и был построен механизм провокации СБУ.

Держать её в тюрьме, вроде бы для Порошенко выгоднее — можно работать с ней сколько угодно и как угодно. США и Европа промолчат. Но, непрогнозируемым оказывается общественный резонанс на Украине.

На данный момент, политические противники Порошенко, против которых реально направлена провокация с «делом Савченко-Рубана» приняли двухкомпонентную стратегию борьбы.

Во-первых, они активно озвучивают внутри страны и за рубежом информацию о тайных коррупционных сделках Порошенко, а также о его планах (реализованных и ждущих своей очереди) по отъёму бизнеса у коллег-олигархов. Это позволяет усиливать ненависть народа к президенту, снижать и без того почти нулевой уровень поддержки Порошенко на международной арене, а также склонять украинский олигархат к необходимости формирования единого антипорошенковского фронта перед лицом общей опасности.

Во-вторых, они пытаются использовать фактор Савченко, стимулируя широкое «народное» движение под старым лозунгом «Наде волю!» К манифестациям пытаются привлечь как можно больше вооружённого народа, с тем, чтобы показать Порошенко, что реальная сила не с ним и дальше уже диктовать ему условия капитуляции.

Борьба только началась и стороны только сделали первые шаги. В принципе у оппонентов Порошенко позиция лучше и они должны были бы победить в любом случае.

Но на Украине политический класс часто действует на только вопреки логике, но и вразрез собственным интересам.

Поэтому у Петра Алексеевича есть исчезающе малая, но всё же возможность реализовать свой авантюрный план до конца. Передышку это ему даст недолгую, дальше будет только хуже, но Порошенко вообще уже не может быть хорошо. Ему необходимо только оттягивать неизбежное и рассчитывать, что диабет убьёт его раньше, чем народ.

На данном этапе центром борьбы является фигура Савченко. Поэтому любое её перемещение в тюрьму и обратно будет свидетельствовать об усилении тактических позиций либо Порошенко, либо его оппонентов. Но это будут сигналы только о текущей краткосрочной тенденции, на которую обязательно последует реакция оппонирующей стороны.

До того момента, пока на авансцену не вышли истинные бенефициары конфликта, кризис ещё не достиг своего пика, а значит каждая сторона сохраняет шанс на изменение ситуации в свою пользу. Только когда лидеры прекратят прятаться за подставными фигурами станет ясно, что ситуация близка к разрешению.

Пока же мы наблюдаем борьбу марионеток и можем оценивать силы сторон, только по забавным ужимкам, подвешенных на нитки кукол.

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