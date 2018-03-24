Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, который предусматривает выделение расходов на поддержку Украины в размере более 620 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

«Президент США Дональд Трамп подписал ранее принятый Сенатом и Палатой представителей Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 финансовый год. Общий объем помощи Украине в документе определен в сумме 620,700 млн долларов, что превышает соответствующую прошлогоднюю смету», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что согласно закону, Пентагону выделено 200 млн долларов для оказания военно-технической помощи Украине, что на 50 млн долларов больше ассигнований в 2017 году.

Также смета помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определена в сумме 420,700 млн долларов, что на 10 млн превышает соответствующие расходы прошлого года.

Кроме того, документ также ассигнует 250 млн долларов на противодействие российской информационной пропаганде, коррупционным действиям и другим мерам влияния.

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