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|«Ей надо было лечиться», — Тимошенко о Савченко
|24.03.2018 10:15
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Впервые ситуацию вокруг Надежды Савченко прокомментировала руководитель политической силы, под флагом которой она получила депутатский мандат и попала в Верховную Раду.
Руководитель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что ее номер один в предвыборном списке «оказалась не на своем месте», говорится в сюжете ТСН.
«Как Надежда вернулась домой, пережив колоссальный стресс, издевательства, голодовки, страх – надо было настаивать на длительной психологической реабилитации. Минимум год надо было восстанавливать здоровье Надежды. Как человека, мне ее долго жаль. Просто оказалась не на своем месте в жизни», — заявила Тимошенко.
Как сообщалось, перипетии вокруг мятежного депутата Надежды Савченко второй день на устах у украинцев. В пятницу судья решил удовлетворить ходатайство прокуроров и оставить Савченко под стражей. Если ее вину все-таки докажут, депутат может сесть за решетку пожизненно.