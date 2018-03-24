В минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск продолжали нарушать условия полного прекращения огня осуществив три обстрела: один населенного пункта и два укреплений наших защитников.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, обстрелы зафиксированы на Донецком направлении, на Луганском направлении сохранялась тишина.

«На Донецком направлении из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов оккупанты обстреляли Авдеевку. В целом по населенному пункту соперник выпустил шесть мин. Вследствие вражеского огня частично разрушено усадебный дом и хозяйственное здание. Пострадавших между гражданского населения нет.

Также около полуночи враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям близко Марьинки, а минометы калибра 82 мм применил близко от Каменки. Вследствие обстрелов ни один украинский воин не пострадал», — говорится в сообщении.

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