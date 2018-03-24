Аналитические Сводки
- США и еще почти 20 стран ЕС решили выслать российских дипломатов из-за химатаки в Британии
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|США и еще почти 20 стран ЕС решили выслать российских дипломатов из-за химатаки в Британии
|24.03.2018 10:51
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До 20 европейских стран, а также Соединенные Штаты намерены последовать примеру Великобритании и выслать российских дипломатов в ответ на случай в английском городе Солсбери, где в результате применения сверхтоксичного химического вещества типа «Новичок» были отправлены Сергей Скрипали и его дочь, а также пострадали еще 19 местных жителей.
Об этом сообщает британское издание Times, косвенно указывая на то, что планируемые к высылки дипломаты действительно являются разведчиками, передает агентство Newsader.
«До 20 европейских стран готовятся к высылке российских дипломатов, связанных со шпионской сетью Москвы», — пишет издание, отмечая, что речь идет о таких странах, как Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и еще до девяти других стран. Все они, по данным газеты, поучаствуют в «согласованной акции» против Москвы. Данную кампанию Times назвала «беспрецедентным раундом скоординированного выдворения начнется в понедельник с отзыва посла ЕС в Москве на четыре недели».
Одновременно с этим Совет национальной безопасности США также рекомендовал Дональду Трампу выслать российских дипломатов в качестве меры реагирования на химическую атаку РФ против Британии, рассказывает CNN. По словам одного из собеседников телеканала, руководство США сделало соответствующее заявление после того, как стало известно о дипломатическом демарше европейских стран в отношении Москвы.
Высылка дипломатов РФ в упомянутых странах, включая Соединенные Штаты, может состояться уже на следующей неделе.