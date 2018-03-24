Бывший российский шпион Сергей Скрипаль, отравленный в британском Солсбери в начале марта, писал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просил о помиловании.

Об этом в комментарии рассказал школьный друг Скрипаля Владимир Тимошков, передает издание Гордон.

По его словам, он говорил со Скрипалем по телефону в 2012 году.

Бывший офицер ГРУ заявил, что не считает себя предателем, так как «присягу принимал на верность Советскому Союзу», а не России. При этом, по словам Тимошкова, Скрипаль сожалел о том, что был «двойным агентом», потому что вся его жизнь «оказалась испорчена».

Тимошков сообщил, что в письме Путину прежний российский шпион просил его о «полном помиловании» и разрешении вернуться в Россию, чтобы увидеть мать, брата и других своих родственников.

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