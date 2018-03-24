Аналитические Сводки
- Не очаровывайтесь, чтобы не разочаровываться, — блогер
- «Так тупо»: скандального журналиста поймали на фейке с Савченко (фото)
- Эстония предложила вместо высылки дипломатов заблокировать «Северный поток-2»
- Как поляки Болгарию «освобождали»
- Отравленный Скрипаль писал Путину письмо с просьбой о помиловании, — СМИ
|Не очаровывайтесь, чтобы не разочаровываться, — блогер
|24.03.2018 12:34
|
Вы знаете, я часто думаю, что нас, как малых детей, которые ещё не переболели всеми детскими болезнями: корью, ветрянкой, паротитом. Которые ещё не пережили гормональные перестройки, что сопровождается и жестокостью, и категоричностью, и не умением признавать ошибки, и инфантильностью, и сексуальной безграмотностью, и не умением нести ответственность за себя и происходящее вокруг- образованный мир держит ещё в неком условном инкубаторе. Поддерживает температуру, следит за эпидемиологической обстановкой, подкармливают, даёт надежды, что нас от туда выпустят в большой мир. Но, пока не выпускают.
И вот я с ними совершенно согласна. Пока мы не получим все необходимые прививки, не переболеем всеми детскими болезнями, не перебесимся в пуберта́тном периоде- нам в цивилизованное общество нельзя.
На днях, мы все получили очередную дозу прививки от такой болезни, как болезнь Савченко ( можно я ее так назову?) .
За четыре года моего пребывания в социальных сетях, я часто наблюдала возведение на пьедестал ( при том, вне зависимости, от того, хотел этого человек или нет), до забивания камнями той же личность, через какой- то период. Довольно часто, эти периоды были очень короткими.
Все эти поведенческие реакции, очень свойственны детям. Папа хороший — даже если избивает. Мама хорошая- даже если не просыхает и дети голодают. Так же, такие модели поведения свойственны подросткам- красивая певица- значит срет фиалками, мачо — певец, значит мужской орган 20 см, и это только в диаметре.
Мы не умеем оценивать не действия, мы испытываем чувства!!!! ( это ад- я серьёзно) к политикам. Скажите, как можно любить сотрудника, которому ты платишь зарплату? Его можно ценить, достойно оплачивать труд, поощрять, ласкать и лелеять- если он действительно приносит пользу общему делу. Но, как только ты начинаешь его любить, все- пиши пропало. На рабочих отношениях можно ставить точку.
Наше общество никак не может понять, что государственные служащие всех уровней власти, включая Главнокомандующего, это по сути, нанятые обществом, для выполнения определенных целей- ИСПОЛНИТЕЛИ, труд которых, оплачиваем мы с вами.
И оценивать, и в первую, и во вторую очередь нужно поступки! Сделал хорошо- молодец. Сделал плохо- выговор. Сделал ещё хуже- увольнение. Сделал крайне плохо- сел.
Потому у многих моих читателей очень часто происходит диссонанс. Я не хвалю, все что делает Президент. Мало того, я его часто критикую- и тут я выгребаю от максимально лояльных к президенту людей. Им все божья роса.
Я хвалю Президента, когда есть за что- и выгребаю уже от другой группы, крайне не лояльных людей к нынешнему Президенту.
И все от меня требуют или трусы или крестик. А я не могу, ни трусы, ни крестик. Потому, как оцениваю не личность- а действия, и какую пользу они приносят моей стране. Поэтому, у меня нет никакого диссонанса.
Мы болеем. Сложно, тяжело, иногда с реанимациями и шоковой терапией.
Мы созреваем. Трудно, через гормональные бури, максимализм, требования найти простые решения сложных проблем. А их у нас в стране, не то что много, а легче сказать где их нет.
Но! Я верю, мы пройдём и это.
И ещё раз, позволю себе напомнить вам простые правила. Не очаровывайтесь, чтобы не разочаровываться.
Не воздвигайте на пьедестал, чтобы потом не свергать, и не рвать на себе волосы, за недальновидность.
И чтите вторую заповедь. Не просто так ее придумали: «Не сотвори себе кумира, кроме Господа твоего»(с).
Для атеистов: формула рабочая, работает более 2000 лет, сбоев не давала.
Дорастём.
—