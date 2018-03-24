1. В 2014 году крымчанка Лиля Татарисова разместила в соцсетях пост, в котором выразила недовольство из-за присутствия оккупационной российской армии в Крыму. Это сообщение оккупанты расценили как “экстремистское”. Приговор Татарисовой вынес в январе т.н. “Красногвардейский райсуд”. Крымчанка была объявлена “виновной” в “возбуждении ненависти и вражды”. Каким именно был первый приговор на данный момент не известно, а вчера его изменили на полтора года условно с 10-месячным испытательным сроком. История Татарисовой попала в прессу впервые

2. Оккупанты сегодня арестовали на 2 месяца гражданского журналиста Наримана Мемедиминова, у которого вчера в доме провели обыск. Ранее Мемедиминов уже подвергался преследованию со стороны оккупантов. Так, крымский татарин был оштрафован за якобы участие в “несанкционированном митинге”, когда он освещал репрессии против других крымских татар

3. Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 совершил очередной многочасовой разведывательный полет близко побережья оккупированного Крыма, а также над оккупированной россией частью Донбасса

4. Очередная хронология лжи. Сегодня утром замминистра энергетики россии Андрей Черезов заявил, что Крым будет снабжать Кубань электричеством. Но уже днем директор “Крым ТЭЦ” Тарас Целый сообщил, что ввод трех крымских электростанций не покроет даже потребностей полуострова. И это при том, что у нас, кроме якобы путинского энергомоста, есть ещё собственная генерация, мобильные газотурбинные установки и дизель-генераторы

5. Симферополь и район оккупанты полностью отключат от воды на 2 дня — с вечера 30 марта по вечер воскресенья 1 апреля. Будут проводить какие-то “работы”

6. Нашествие саранчи продолжается: “Собираюсь переехать в Керчь из Москвы! Расскажите о городе, как обстоят дела с работой? Буду рада общению!”. Ответы: “Щас посыпятся какашки”, “(Понаехавшая из Краснодара пишет) Как приезжая не рекомендую”, “Везите с собой лопату и мешки собирать урожай денег. Они на деревьях тут растут. А с мостом ещё и поля засеют”, “Не знаю, что хорошего. Цены — выше крыши, зарплата — жопа, которую всю отдать за квартиру”, “Еще керчане считают, что у них там свои законы! Недовольны тем, что понаехали, и при этом жалуются, как все плохо!”, “Чем вы думаете? Тут многие думают о том, чтобы свалить из этого пекла, а вы сюда рветесь, романтики ищете”, “В Керчь из Москвы? Работать не на себя? Выпейте жаропонижающее!”, “Я переехала в Керчь 2 года назад из Москвы. Возвращаться не планирую. Напишите в личку, расскажу свои впечатления”, “Совсем СВИХНУЛАСЬ??????????????????????”, “Мы с мужем тоже хотели бы из Москвы в Керчь переехать”, “Переехал из Екатеринбурга в Керчь относительно недавно. В восторге от всего”, “Нах*р ты здесь нам всрался, масквич? Сиди дома”

7. Замещение крымчан чем попало. Время работает против Украины. Надо быстрее уже. Мы же это все не выметем потом. Оно же подженится: “В Керчи очень красиво, мне нравится, я из города Омска. Конечно, вам не понравится, что я приехал работать на Керченский мост, но есть желание остаться жить в Керчи. Омск очень грязный город и люди ужасные, очень много плохих. Поработаю на мосту, есть планы снять жилье, в дальнейшем займусь ремонтом бытовой техники. Наверно, можно у вас крутиться, это не реклама, я конкретно здесь остаться, если вы не против, жители чудесного городка. Ну и надеюсь, что подженюсь здесь в Керчи, пусть даже с ребенком будет девушка, в этом ничего страшного. Надеюсь, город примет меня”

8. В Ялте за незаконную торговлю с пола оккупанты оштрафовали на сумму 460 тыс руб понаехавших из Дагестана и Узбекистана. Разве можно так обижать инвесторов? Других ведь практически нет

9. Перед “выборами” путина оккупанты начали рассылку по различным ведомствам указаний, в которых говорится о необходимости проведения разъяснительной работы с сотрудниками по запрету выезда на материковую Украину. Связывают это с якобы охотой украинских спецслужб на тех, кто работал в органах власти до оккупации

10. Ватники продолжают через интернет продавать медали, которые выдавали на “выборах” путина в Севастополе. Цена — 1500 рублей (700 грн). Продажная вата, продажный “патриотизм”, обесцененный оккупендум

11. Они что-то начали подозревать. И обратите внимание на последний комментарий. Все понимают, куда попали, но некоторые при этом умудряются получать удовольствие: “Слышали ли вы о намерении государства повысить подоходный налог до 15%, НДС до 22%, пенсионный возраст до 70 лет, а также плановый рост цен на продукты, углеводороды и услуги ЖКХ? Если не слышали, то получите и распишитесь. И да, я тоже буду рад, если я ошибаюсь, но вот вам информация не из области слухов: недостаток бюджета в 2018 году составит 1,6 трлн. руб. И подумайте, где взять эти деньги, если не с самого богатого народа самой богатой страны?”. Ответы: “Наконец-то заживем!”, “Стабильность — она такая”, “92% голосовавших крымчан готовы и не на такое. Терпите, лохи”, “Грамотные управленцы грамотны во всем)))) Зато мирное небо над головой)))))))))))))”, “Слышали. Дворкович считает, что разница между 13% и 15% незначительная. Почему бы тогда не сделать 11%, если разницы нет? Ребятки, выборы прошли, и сейчас будут приняты тучи непопулярных законов, которые просто боялись озвучивать до выборов!”, “Я слышала, что с 13% на 15 хотят увеличить подоходный. И пенсионный возраст хотят увеличить пока женщинам до 60 лет, уровнять с мужчинами”, “В нашей стране от народа ничего не зависит”, “ФСБшников пост? Сейчас всех недовольных за комменты под суд?”

12. Керчь. Последний налет “хвашизма” покидает наши дороги: “Не перестаю удивляться, во что превратили улицу Кирова? Особенно около дворца пионеров! Нет слов, яма на яме. Неужели жители города — не люди?”

13. Зрада в Севастополе! Аж сльози течуть. На ул. Матроса Кошки знаменитый мурал с путиным, который с выпученными глазами ворует кондиционеры, замалевали… Гардемарины! Разве вы потерпите такое унижение?! Закрасили и надпись “с возвращением в родную гавань”. Фсьо, шедевра больше нет!

14. Когда любимый человек болен, ему плохо, выглядит скверно, ты все равно видишь его цветущим, веселым и счастливым. Так легче вытерпеть боль. Я изо всех сил стараюсь не видеть серость, гадость, разруху, грязь, ямы, мусор, аквафреши… Любимый мой Симферополь, я вижу тебя ТАКИМ. Держись!

P.S. Два дня назад общался с ватником. Он пожаловался на нового руководители на своем предприятии, которого назначили 2 месяца назад. За это время уволилось или уволили несколько человек. Я спросил у ватника, откуда этот руководитель? Оказалось, из Ярославля, что не стало для меня неожиданностью. Естественно, на освободившиеся места взяли новых сотрудников. И совершенно “случайно” все они тоже из числа понаехавших. Я ватнику открытым текстом сказал, что “все мы для россии неблагонадежны, следовательно нас заменят россиянами”. И тут его словно осенило: “Ты прикинь! Ты уже не первый, кто мне это говорит! Вот же суки! Они нас выживают!”. Развитие таких событий нормальные люди предвидели ещё в 2014 году. Я шел домой несчастный. Смотрел на лица окружающих людей. Очень многие вокруг нас уже совсем не крымчане. Они одеваются не так, говорят не так, ведут себя не так. Их тьма, они везде! За 4 года оккупации число предприятий в Крыму значительно сократилось, количество частных предпринимателей уменьшилось в разы. Рабочие места не создаются, а понаехавших уже сотни тысяч. Точное число не знает никто. И как вы думаете, где все те люди, которые потеряли работу и не смогли найти новую? Правильно, уже уехали. Россия продолжает освобождать Крым… от крымчан.

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