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Мэр Киева Виталий Кличко думает об участии в выборах президента Украины в 2019 году, однако он не хочет ставить свои политические амбиции выше интересов киевлян, сообщает "Укринформ".

— Вы говорите о президентских выборах в следующем году... Я думаю. Но я бы хотел довести до конца всё, что обещал, — сказал Кличко. — У меня в жизни есть принцип: я должен держать слово и выполнять его до конца.

По его словам, каждый имеет политические амбиции, но в политике "не получается так быстро, как в спорте".

Александра Вишнякова

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