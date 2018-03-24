Доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик Александр Городницкий рассказывает о причинах, которые влияют на изменение климата. Почему в ближайшем будущем нас ждёт не глобальное потепление, а глубокое похолодание. Как повлиял на мировую историю малый ледниковый период в конце 16-го века. Можно ли управлять климатическими изменениями. По каким причинам происходит таяние ледников. Правда ли, что Россия находится на самом безопасном участке суши из всех континентов. Где находилась легендарная Атлантида. Почему Йеллоустоун опасность номер один в мире.

Ведущий Андрей Фефелов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



аналитика обозрение почему россия что находится самом Теги: видеосюжеты