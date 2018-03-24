Представитель «ЛНР» в Минске Владислав Дейнего заявил, что Савченко могут предоставить политическое убежище в Луганске.

«Если над Савченко нависнет угроза лишиться свободы, она может обратиться к ЛНР за политическим убежищем. Мы обещаем рассмотреть этот вопрос».

Э-э, погодите. А как же убитые по вине «кровавой наводчицы» российские журналисты Волошин и Корнелюк? Савченко же признали виновной в их убийстве и осудили. Под Луганском школу в честь них назвали, мемориальную доску вешали, обещали не забыть и не простить. А теперь убийце — политическое убежище?

Воистину, Савченко — богиня сюрреализма.

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