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|Как «ЛНР» возвела Савченко в богини сюрреализма, — журналист
|24.03.2018 13:50
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Представитель «ЛНР» в Минске Владислав Дейнего заявил, что Савченко могут предоставить политическое убежище в Луганске.
«Если над Савченко нависнет угроза лишиться свободы, она может обратиться к ЛНР за политическим убежищем. Мы обещаем рассмотреть этот вопрос».
Э-э, погодите. А как же убитые по вине «кровавой наводчицы» российские журналисты Волошин и Корнелюк? Савченко же признали виновной в их убийстве и осудили. Под Луганском школу в честь них назвали, мемориальную доску вешали, обещали не забыть и не простить. А теперь убийце — политическое убежище?
Воистину, Савченко — богиня сюрреализма.
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