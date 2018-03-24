Ну вот и поставлена жирная точка в одноразовой «политической карьере» Ксении Собчак. Еще недавно мне казалось, что мастерица корпоративов в стилистике «Дома-2» банально готовится к зарабатыванию грядущего, послевыборного, простите за грубость, бабла на теме «Наше шоу ведет бывшая кандидат в президенты». Но нет. Ксению Анатольевну, уверовавшую в собственные всезнание и великость (которыми страдают все «либералы» – от жулика Навального до пламенных истеричек с «Эха Москвы»), окончательно понесло. Образ «свободы на баррикадах» накрыл даму с головой. Помните, как это было? Сначала «Крым не наш, а украинский», потом поездки на поклон в США, требование санкций в отношении своей же страны, «платить и каяться» и прочие оппозиционные мантры. То есть, речь пошла уже не о стандартном ксениисобчаковском «дайте денег», а о создании даже какой-то мифической партии вместе с не менее странным деятелем Дмитрием Гудковым.

Недоставало лишь небольшого штришка для дальнейшего превращения «Ксюши Два процента» (простите, 1,67%), получившей свои мизерные голоса за счет сидельцев в СИЗО и зрителей «Дома-2», в «Ксюшу Полпроцента» - конечный итог любой отечественной демшизы. И этот штрих случился сразу же после выборов.

Так на встрече проигравших выборы кандидатов в президенты с избранным президентом России Владимиром Путиным Ксения Собчак ему список на прощение 16 человек, которых экс-кандидат и её соратники возвели в ранг политических заключенных.

Удивительнейший списочек Собчак Президенту. В «Списке Собчак» присутствуют самые-самые статьи уголовного кодекса – от банальных краж и наркоторговли до заказных убийств, терроризма, экстремизма и измены родине. И всех этих персонажей надо, по требованию Собчак, помиловать и освободить – понять и простить. Пусть становятся под знамена оппозиции и продолжают свою замечательную деятельность. Сомневаетесь? Тогда прошу со «списком Собчак» поименно и постатейно:

1. Борисов Дмитрий Валерьевич. Осуждён по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни и здоровья»). (Дважды ударил в лицо сотрудника полиции). Срок – 1 год.

2. Зимовец Станислав Сергеевич. Осуждён по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни и здоровья»). Срок 2,5 года колонии общего режима. (Швырнул кирпич в отряд бойцов национальной гвардии).

3. Кольченко Александр Александрович. Осуждён к 10 годам строгого режима по ч. 2 ст. 205.4 («Участие в террористическом сообществе»), п. «а» ч. 2 ст. 205 («Террористический акт, совершенный организованной группой») УК РФ.

4. Лапыгин Владимир Иванович. Осуждён по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») к лишению свободы на 7 лет колонии строгого режима. С 13 мая 2015 года находился под домашним арестом. Под стражей с 6 сентября 2016 года.

5. Мохнаткин Сергей Евгеньевич. Ранее был осуждён по ч. 2 ст.318 (нападение на сотрудника милиции). В апреле 2012 года один раз уже был помилован президентом РФ Д.М. Медведевым. Однако уже в 2013 году был задержан по ч.1 ст.318 УК РФ - «применение насилия в отношении представителя власти». Пострадавшей оказалась сотрудница полиции. Срок 4,5 года. Кроме того, находясь в заключении Мохнаткин был осужден по ч.2 ст.321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

6. Навальный Олег Анатольевич. прежний топ-менеджер ФГУП «Почта России», 30 декабря 2014 года в рамках дела «Ив Роше» осуждён по ч. 3 ст. 159 (мошенничество в крупном размере), ч. 3 ст. 159.4 (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в отдельно крупном размере), п. «а» ч. 2 ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере) УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и к штрафу в размере 500.000 рублей. Иными словами, коррупция на посту топ-менеджера «Почты России» по предварительному сговору с братом – Алексеем Навальным, известным «борцом с коррупцией».

7. Парпулов Петр Иванович. Признан виновным по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и приговорён к 12 годам колонии строгого режима. Находится под стражей с 4 марта 2014 года.

8. Парфенов Валерий Николаевич. Осуждён по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). 10 августа 2017 года приговорён к 4 годам колонии общего режима. 21 декабря 2017 года Мосгорсуд сократил срок лишения свободы на 2 месяца.

9. Пичугин Алексей Владимирович. Экс-начальник отдела внутренней экономической безопасности НК «Юкос». В 2005 и 2007 годах, по ст. 162 (разбой), ст. 105 (убийство) УК РФ осужден в итоге к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Под стражей с 19 июня 2003 года. По указаниям руководства НК кос (Невзлина Л.Б. (заочно приговорён к пожизненному заключению) и, по версии СК, Ходорковского М.Б. Ходорковскому заочно предъявлено обвинение в организации двух убийств) занимался устранением лиц, «мешавших развитию компании».

10. Политиков Алексей Владимирович. Осуждён по ч.1 ст.318 УК РФ - (применение насилия в отношении представителя власти), Осуждён к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима по находится под стражей с 10 июня 2017 года.

11. Резников Сергей Петрович. Осуждён по ч. 2 ст. 228 (незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере). В апреле 2017 года приговорен к 3 годам колонии общего режима.

12. Сенцов Олег Геннадьевич. Приговорён к 20 годам строгого режима по ч. 1 ст. 205.4 (организация террористического сообщества), двум эпизодам, предусмотренным п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный организованной группой), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 222 (покушение на незаконное приобретение оружия и взрывчатых веществ), ч. 3 ст. 222 (незаконное приобретение и хранение оружия и взрывчатых веществ) УК РФ. Находится под стражей с 11 мая 2014 года.

13. Соколов Александр Александрович. прежний сотрудник РБК. Осуждён по ч. 1 ст. 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации).

14. Тюменцев Вадим Викторович. Получил 5 лет колонии общего режима по ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремизму с использованием интернета) и ч. 1 ст. 282 (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе).

15. Староверов Юрий Викторович. Осуждён по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) к 3 годам лишения свободы условно с 3 годами испытательного срока. В ходе незаконной акции протеста ударил сотрудника ОМОН. 10 февраля 2016 года Останкинский районный суд города Москвы заменил наказание на 3 года колонии общего режима.

16. Шпаков Александр Юрьевич (ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Ну, и как? Вам понравилось? Лично на меня произвели наибольшее чувство клиент нескольких убийств и подельник Ходорковского Пичугин, проворовавшийся плут Олег Навальный, кстати, посаженный собственным братом Алексеем Навальным, и террористы Сенцов и Кольченко. По мнению Ксении Анатольевны, их надо безотлагательно освободить. Интересно, а если бы майор Евсюков, устроивший стрельбу в супермаркете, или битцевский маньяк Пичушкин, убивший 49 человек, заявят о своей оппозиционности власти, и о том, что их посадил «кровавый режим», то Ксения Анатольевна будет требовать и их помилования?

Так что, «кандидат в президенты» Ксения Собчак, как краткосрочная политическая единица, закончилась. Корпоратив – это пожалуйста. Но нынче дорого. Или какая-нибудь там программа даже на федеральном канале. А всякие там партии, митинги, грядущие выборы, так это все теперь от лукавого. Нет «политика Ксении Собчак». А был ли?

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