Французы, насмотревшись "Киселев - ТВ", вышли на улицы многих городов - они против... социальных реформ правительства.

А правительство против того, что народ против - это же Европа, в двери которой мы так жалостливо скребемся.

Учащиеся старших классов, протестующие в Париже против образовательной реформы, не стали разбивать бомж-палаточный лагерь под правительственными зданиями, чистить оружие по примеру Яроша, петь хором и собирать деньги, носки и памперсы на "боротьба триває".

Они бросали бутылки и камни в полицейских, распыляли дымовые шашки, жгли файеры.

Но правительство наверное увидело в этом "руку Кремля", иначе оно бы не стало отдавать приказ бить "онижедетей", а рекомендовало бы (по примеру украинской полиции) стоять с отмороженным видом рядом и делать красивые селфи.

В ответ французская полиция применила дубинки, слезоточивый газ и водометы.

Толпа начала громить магазины, жечь машины, воевать с полицией.

По утверждению местных СМИ - в стране настоящий беспорядок.

Отменено большинство электричек, не ходит каждый четвертый междугородний поезд. На платформах – давка, с перебоями работает метро.

В аэропортах отменена почти половина рейсов.

Не работают многие почтовые отделения.

Четверть учителей не вышли на работу.

P.S. Жду, когда премьер Британии увидит на улицах Парижа Путина, а "Вашингтонский обком" выступит с заявлением и пеной у рта о недопустимости избиения детей, а Байден будет волать: "Гамерика з вамы!"

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