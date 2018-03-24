Адептам тотальной «зрады» в Украине последнее время патологически не везет. Беда пришла, откуда не ждали. Международный валютный фонд опубликовал исследование по макроэкономической ситуации в низкодоходных развивающихся странах. И негатива в отношении Украины там нет, скорее наоборот. Нет обвинений в тотальной коррупции и прочей мути, на которой так любят спекулировать отдельные политики и гражданские активисты, которых метко называют «личинками политиков». Есть война. Которая бьет по экономике страны. И все это прекрасно понимают, в том числе и на Западе. Коррупция тоже есть, куда без нее. Но совсем не в тех масштабах, как любят декларировать профессиональные борцы с ней.

Главное, с манипуляциями внутри страны еще получается работать, а вот на внешнем рынке этот тухловатый товар уже не продается. Я еще помню эти социологические опросы с первым же пунктом «Считаете ли вы коррупцию серьезной проблемой для Украины?» Естественно, 90% здравомыслящих людей ответят утвердительно. Это таки проблема, и проблема серьезная. Может, не самая серьезная. Может опрашиваемый лично с этим явлением не сталкивался лет десять. Может в сравнении с 2013 годом коррупция сократилась. Но на приведенный выше простой вопрос нормальный человек естественно ответит «Да». И получаем результаты соцопроса и соответствующие заголовки – «В Украине 90% населения считают коррупцию серьезной проблемой!» Короче, полный писец в стране, если верить социологам.

Дальше идем? Считаете ли вы себя не слишком обеспеченным? Одобряете ли вы действия правительства? Ответы «Да» и «Нет» логично добавляют кошмара в опросник. Потому что в Украине, как и в Польше или в Чехии и Болгарии совсем не многие считают себя богатыми – денег всегда или мало, или нету. И правительство ругают на украинском, польском, чешском, английском и французском с равным энтузиазмом. Хвалят только на русском и на корейском – национальные традиции такие. Но какие жуткие заголовки по результатам таких исследований получаются! Грамотный политик будет счастлив такому оружию в своих руках.

Но вернемся от этих веселых комбинаций к реальным оценкам МВФ. Так вот, Фонд не считает Украину развивающейся страной с низким доходом. Почему? Мы же реально на европейском фоне не выглядим особенно обеспеченными, скорее наоборот. А просто эксперты Фонда (которым платят зарплаты не за красивые отчеты о проделанной работе, а за правильный анализ и сбывающиеся прогнозы) связывают падение доходов в стране с военным конфликтом. О чем, собственно, говорят с 2014 года и украинские специалисты, перед которыми не стоит задача любой ценой разгонять тему «зрады» и «зубожиння».

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Да, в МВФ отметили, что «в 2014 году уровень доходов в Украине в пересчете на одного гражданина был на 14% ниже уровня, до которого страны включаются в группу низкодоходных ($2 330 годового дохода). Однако Украина не была включена в группу низкодоходных стран в связи с тем, что основной причиной снижения доходов стал военный конфликт». Увы, мы потеряли рынок сбыта, на который делали экономический упор «крепкие хозяйственники» до 2014 года, приходится «переобуваться на ходу» и развивать экспорт товаров в ЕС и Азию. Мы потеряли часть территорий и приличный кусок своего ВВП. И при этом с нуля создавали армию, обували, одевали, заправляли горючим, искали аккумуляторы, выплачивая зарплаты, пенсии и субсидии. Конечно, война нам обходится очень дорого. В первую очередь потому что враг застал Украину совершенно неподготовленной. И тем не менее страна выстояла. Удержали фронт, удержали экономику. Выглядим бедно, как все нормальные люди после ограбления. В МВФ считают, что это временно. И я очень хочу верить, что они правы.

Вишенка на торте – оценка структуры экономики Украины. Наша страна не была включена в группу низкодоходных стран и в 2018 году, поскольку структура ее экономики является типичной для стран с рыночной экономикой. «Уровень бедности в Украине, структура занятости, продолжительность жизни и уровень образования являются типичными для EME (emerging market economies, страны с рыночной экономикой)», — сообщили в МВФ. В общем, можно найти много негатива, сетовать на темпы реформ (заслужено), негативно оценивать судебную реформу имени Банковой (еще более заслужено), но в общем и целом мы идем в правильном направлении. И МВФ это признает. А дорогу осилит идущий.

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