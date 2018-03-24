Существование путинского режима во многом продлевают трусость Запада и страх президента США Дональда Трампа перед главой Кремля. Вместе с тем, сейчас мировое общество все ближе к решающему удару по Владимиру Путину, из-за чего ему придется думать о сохранении своей власти, а не о войне с Украиной и других авантюрах.

Об этом в интервью рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, который сейчас живет в Вашингтоне.

— Выборы президента прошли, а «пахан» до сих пор при власти (в одном из предыдущих интервью «Апострофу» Андрей Пионтковский назвал Владимира Путина «паханом», — «Апостроф») в России. Как вы думаете, будет ли российская элита пытаться убрать Путина? Возможен ли подобный сценарий в ближайший год?

— Вообще эти режимы заканчиваются только сценарием дворцового переворота. На выборах власть в авторитарных режимах не меняется. Об этом двадцать раз все говорили, но я хочу подчеркнуть, что был вызван большой шум в российских медиа о том, какой замечательный результат получил Путин, а сами выборы назывались свободными.

Но давайте все-таки не будем забывать о двух фундаментальных вещах. Во-первых, из двух кандидатов от оппозиции один расстрелян практически на Красной площади (Борис Немцов, — «Апостроф»), а другой несправедливо осужден и отстранен от выборов (Алексей Навальный, — «Апостроф»). Так что о каких честных выборах можно говорить?

Но и это еще не все. Есть же теперь у нас математические методы Сергея Шпилькина (анализирующего электоральную статистику, — «Апостроф»), то есть анализ статистических данных по участкам, по явке, который показывает просто отпечатки фальсификаций. По подведенным итогам, 10 миллионов голосов было вброшено за Путина.

Понимаете, после этого человек заслуживает пожизненного срока, потому что мы видим и убийства, и масштабные фальсификации – эти преступления организовываются, прежде только, самим Путиным.

Поэтому выборы – это манипуляция. Но это не отменяет того факта, что даже если 10 миллионов ему приписали, то 45 миллионов проголосовали, пусть часть из них под административным ресурсом. И какая-то часть проголосовавших воодушевлена этой милитаристской, а по существу фашистской пропагандой, где аннексия территорий соседних государств и агрессия считаются заслугой и подвигом.

Такие режимы уходят только в результате серьезных геополитических поражений, а их масштаб зависит от решимости Запада. И, разумеется, не военными средствами, поскольку воевать никто не хочет, тем более с ядерной державой, во главе которой стоит е*нутый человек, как сказал когда-то Немцов украинскому телевидению. Но у Запада есть громадные экономические средства, и я это говорю вам из Вашингтона.

Напомню, 29 января был подготовлен кремлевский доклад, который мог нанести убийственный удар по путинскому режиму. Ведь, кроме списка в 210 человек, были сотни страниц финансовой информации, подробно показывающей незаконно нажитое преступное состояние всех этих людей, а это все российская вершина. По какой-то таинственной причине в результате визита руководителей российских спецслужб в США эта информация была перенесена в секретную часть доклада и не обнародована.

А борьба, которая ведется сейчас в Америке, это по существу борьба между президентом Трампом и большинством американского военно-политического истеблишмента. Теперь ни у кого уже нет сомнений, об этом говорят открыто, что Трамп ужасно боится Путина, твердо зная, что у того имеется очень серьезный компромат на него. Последнее, что вызвало здесь возмущение, это когда все советники Трампа большими буквами ему написали не поздравлять Путина, а он позвонил, поздравил и еще раз показал, какова степень его зависимости и страха.

По-моему, борьба политического истеблишмента и Трампа подходит к своей кульминации и по линии расследования Мюллера(Роберт Мюллер занимается расследованием российского вмешательства в выборы 2016 года в США, — «Апостроф»). Я не знаю, широко ли известно Украине и вашим читателям, но всю Америку потрясло 15-минутное интервью бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана. Во-первых, оно беспрецедентно по резкости обвинений – Бреннан называет Трампа животным, загнанным в угол. Во-вторых, Бреннан практически открытым текстом сказал, что у него есть довольно информации по Трампу, которая потрясет Америку.

Все это имеет прямое отношение к вашему вопросу. Когда вся эта громадная финансовая информация об одном триллионе украденных у русского народа долларов будет опубликована, то это произведет очень сильное чувство на российское общество.

Плюс еще полтриллиона долларов в Великобритании, где мы видим ту же историю. И [министр иностранных дел Великобритании] Борис Джонсон, и [премьер-министр Великобритании] Тереза Мэй заявили, что Лондон – не место для преступных капиталов путинской элиты, но все-таки что-то их останавливает.

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Все они на грани этого решающего шага. И я уверяю, что 99 процентов с ликованием встретят публикацию доклада о российской верхушке. Будет также нанесен большой удар по всей этой антизападной пропаганде, потому что она поддерживается теми же преступниками, которые на Западе складывают свои украденные сокровища. Я думаю, что такого финансового, экономического, психологического и политического удара система российской клептократии не выдержит, и в ней пойдет очень серьезный несогласие.

— Будет ли это веским доводом, чтобы свергнуть Путина?

— Я бы не стал упоминать слово «свергнуть». В этой обстановке не только Путину, но и всему российскому политическому классу, всей элите будет очень трудно оставаться у власти.

— Говоря о выборах президента России в оккупированном Крыму. Многие заявили, что они незаконны, поскольку Крым — территория Украины. Но заявили и забыли.

— Это та же самая история. Вот в Брюсселе проходит саммит стран ЕС, и там тоже наверняка подчеркнут, что это было нарушение конституций Украины и России, международного права и чего угодно. Тем не менее почти все руководители европейских государств, кроме Великобритании, скрипя зубами, но поздравили Путина с так называемой победой на так называемых выборах.

Зачем поздравлять преступника, убившего одного своего оппонента, осудившего другого и вбросившего 10 миллионов голосов? Они же все это прекрасно знают.

Вот эта непоследовательность Запада и продлевает существование этого режима.

— Они реально боятся «ядерной дубины» Путина или есть другие причины?

— Все-таки сумасшедший сумасшедшим, но мыло он не ест. А ядерное оружие – это взаимное самоубийство. Но он не шахид и не собирается кончать самоубийством.

Во-первых, эти триллионы долларов работают в западной экономике. И у них есть законодательство о борьбе с отмыванием денег, добытых преступным путем – собственно никаких новых санкций не нужно, чего они дурака валяют? Ясно, что российские руководители не могли честно, в свободное от выполнения своей государственной работы время заработать десятки или, как в случае с Путиным, сотни миллиардов долларов. А они не применяют это законодательство.

Почему? Эти деньги – очень важная часть для функционирования экономики Запада, а триллион долларов – это колоссальные деньги.

Возьмите того же Трампа. Даже если нет никакого компромата — а сейчас в Вашингтоне все уверены, что все, описанное в докладе английского разведчика Кристофера Стила (с компроматом на Дональда Трампа, — «Апостроф»), — правда, то чего стоят покупки российскими олигархами или подставными лицами домов у Трампа, которые стоили по цене в 2-3 раза больше рыночной стоимости? То есть Россия экспортирует коррупцию.

Кроме того, вся российская агентура на Западе до сих пор повторяет всякие глупости, чему подвержены многие американцы, что «нам нужны русские, чтобы решать какие-то международные проблемы в Корее, Иране, Ираке, Сирии, Украине». Запад никак не может посмотреть правде в лицо и не понимает, как же бороться с международным терроризмом без русских. Они же не понимают, что так называемые русские, на самом деле кремлевские, создают эти проблемы, включая международный терроризм.

Но, по-моему, дело близится к развязке. И мы видим количество фактов, показывающих, что реально делает Москва на Ближнем Востоке, в Корее и других регионах. Я все это наблюдаю из Вашингтона.

Если же говорить о каких-то временных прогнозах, то я думаю, что Трамп не останется президентом США к 1 января 2019 года. А без Трампа противостояние путинскому режиму пойдет гораздо энергичнее.

Уже сейчас Трамп отстранен во многих вопросах. Возьмите украинский вопрос, где всю политику осуществляет Курт Волкер, у которого более проукраинская позиция, чем у вашего руководства до принятия закона о российской агрессии (так называемого закона о деоккупации Донбасса, — «Апостроф»). Ведь до этого только Волкер четко говорил, что речь идет об оккупации, и там присутствуют российские войска. Да, и принято решение о продаже противотанковых ракет Украине. Так что ситуация меняется.

Ошибка Москвы в следующем: они думали, что подсадили в Белый Дом Трампа и теперь будут управлять Америкой, но ничего подобного не произошло. Там институты сильнее, чем президент. Но пока во многих серьезных вопросах ему удается тормозить. В частности, если говорить о тех решающих санкциях, которые должны были быть объявлены 29 января. Это будет решающий удар по путинской системе.

— Смена Рекса Тиллерсона на Майка Попмео на посту госсекретаря, какую это сыграет роль в отношениях США и России?

— Тиллерсон был поумнее Трампа и не так явно себя выдавал, хотя тоже был пропутинским человеком. Разве можно было, проработав 19 лет в русской нефтянке, не обмазаться с ног до головы, еще и орден получить?

А Помпео – человек, который определенно негативно настроен к путинскому режиму. А как раз личные отношения с Трампом у него хорошие. И это хорошо в том, что он эти отношения будет использовать, чтобы хотя бы на украинском направлении продолжать удерживать позицию Волкера.

Все процессы медленно, но развиваются внутри США не в пользу Путина. Но окончательным шагом будет отстранение Трампа от власти.

— Впереди Чемпионат мира по футболу в России. Как вы думаете, Путин до июня будет спокоен или может в какой-то из зон конфликта резко надавить?

— Конечно же, ему хочется провести Чемпионат мира. Вряд ли он пойдет на какое-то серьезное обострение. Но где он может? Ведь он прекрасно понимает, что на основных направлениях потерпел поражение. Возьмем Украину – где его «русский мир» и «Новороссия»? Это же провалилось. Донбасс – это не то, о чем мечтал Путин. Помните, у него был план «Новороссия» с захватом 10-12 украинских областей и он рассчитывал развязать этническую войну между русскими и украинцами? А ему это не удалось, и он потерпел громадное поражение. Большинство русского населения в Украине осталось верным украинскому государству и его выбору. Это было первое фундаментальное поражение Путина.

А в Сирии он уже три раза победоносно выводил войска, а потом при первом же столкновении с американцами потерпел настолько позорнейшее поражение, что ни о самом факте боя, ни о трехсот погибших вообще не сообщается в Москве.

Поэтому он может только устраивать ядерную истерику, показывать какие-то мультики, что у него есть какое-то невероятное оружие, которым он может уничтожить Америку. Но это известно уже 50 лет. Но также 50 лет известно и о том, что у США тоже есть оружие. Если он может 10 раз уничтожить Штаты, то они могут 20 раз уничтожить Россию. Это все знают. С этим русские и американцы как-то научились жить, и за 50 лет ни президенты США, ни генеральные секретари дурацким размахиванием этими самыми муляжами атомных бомб не занимались. Это типичное поведение гопника из подворотни: «Вот сейчас врежу финкой». Вот и вся его внешняя политика. Но постепенно начинают с ней разбираться.

— На следующий день после выборов прошли учения российских войск в Крыму. Что этим пытался показать Путин?

— У него есть грамотные военные и дипломаты, которые понимают, чем закончится масштабная эскалация войны в Украине, скажем, поход на Мариуполь или, не дай Бог, на Киев. Ему сейчас не до этих вещей. Для него главное — как-нибудь продержаться во власти. А как и на чем – он не знает.

Понимаете, он настолько поднял ставки, что не знает, как сделать какие-то элементарные шаги. Например, если бы он реально ушел с Донбасса, оставшись в Крыму — это не очень понравилось бы Украине, а Запад бы приветствовал. Никто это, конечно же, не признает, но Запад закроет на это глаза на некоторое время. Вспомним, как было с Прибалтикой. Штаты ведь никогда не признали аннексию Прибалтики (Советским Союзом, — «Апостроф»). Но он даже на это не может пойти, потому что создал себе образ великого вождя «русского мира», и любой шаг к какому-то компромиссу будет рассматриваться как его поражение и он не удержится даже в своей бригаде. У него очень сложное положение.

— А как вообще в США восприняли победу Путина на выборах? Какова общая оценка так называемых выборов в России?

— Общая оценка выборов возмутительна, а Трамп обострил ее своим поздравлением. Наиболее четко выразился сенатор Джон Маккейн, которого не всегда поддерживают. Но в данном случае это общее мнение только истеблишмента, что совершенно позорным для американского президента было поздравление диктатора, выигравшего фальшивые выборы.

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