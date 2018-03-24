Одна из главных внутриполитических интриг ближайших полутора месяцев: кого Владимир Путин назначит главой правительства после своей инаугурации в мае. Сам новый старый президент сделал все, чтобы поддержать интригу, сразу же после выборов заявив: «Над кандидатурой премьера начну предметно думать с сегодняшнего дня». Некоторые наблюдатели прочитали в этих словах «приговор» действующему премьеру Дмитрию Медведеву: дескать, если бы Путин хотел его сохранить во главе правительства, то о чем тогда думать. Но не стоит торопиться с выводами: велика вероятность того, что верный член уникального «тандема» на вершине российской власти сохранит за собой второй по значимости пост в стране.

фото: Наталия Губернаторова

Центризбирком еще не успел толком подсчитать результаты президентских выборов, а гадания по кандидатуре будущего премьера в стане заинтересованных наблюдателей уже разгорелись вовсю. К сегодняшнему дню можно не просто составить «лонг-лист» кандидатов в будущие премьеры, но даже их определенным образом ранжировать. Первая условная группа: действующие члены правительства, рассчитывающие на повышение. Здесь эксперты чаще только упоминают первого вице-премьера Игоря Шувалова, министра обороны Сергея Шойгу, министра экономического развития Максима Орешкина. Вторая группа — дамы. Лучшую половину кандидатов представляют председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и руководитель Счетной палаты Татьяна Голикова. Третья группа — бывшие члены правительства, известные своей близостью к первому лицу. В этом ряду — глава ЦСР Алексей Кудрин, руководитель «Роснефти» Игорь Сечин, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Четвертый блок - «темные лошадки» или «технические премьеры». В этом ряду звучат фамилии нынешнего главы кремлевской администрации Антон Вайно, мэра Москвы Сергея Собянина, помощника президента по экономическим вопросам Андрея Белоусова. В связи с этим политологи вспоминают опыт «раннего» Путина из начала «нулевых», когда во главу правительства к удивлению всех экспертов рекрутировались люди не из первого политического ряда — Михаил Касьянов, Виктор Зубков, Михаил Фрадков.

Тем не менее рискнем предположить, что все нынешние переборы кандидатур и «кастинг» кандидатов в премьеры — пустые заботы. Велика вероятность того, что действующий «хозяин» Белого дома благополучно сохранит свой пост. Слова Путина о думах над кандидатурой премьера вполне могут носить ритуальный характер. Как известно, действующему правительству по закону суждено сложить свои полномочия перед новоизбранным главой государства, а значит последний волей неволей должен задуматься о новом кабинете министров и его председателе. Но это совершенно не мешает президенту после инаугурации заявить что-то вроде того: «Я тщательно все продумал, взвесил, провел консультации, и пришел к однозначному выводу, что на данном этапе лучшей кандидатуры, чем Дмитрий Анатольевич Медведев нет».

И, надо сказать, в пользу такого сценария имеется немало аргументов. Во-первых, до сих пор Владимир Путин не высказывал, по крайней мере публично, каких-то жестких претензий к работе правительства под руководством Медведева. Да, в 2014-2016 годах страна пережила серьезный экономический кризис, но он был вызван не провалами исполнительной власти, а геополитическими причинами и драматическим падением цен на нефть. К настоящему времени правительство пусть не без труда, но вырулило на траекторию экономического роста. К тому же оно активно участвует в соглашении ОПЕК+, влияя тем самым в меру своих сил на непредсказуемые цены на нефть и поддерживая их на довольно выгодном для страны уровне.

Во-вторых, смена премьера уместна при наличии мощной заявки на изменение экономического курса. В преддверии 20189 года ряд экспертов, кстати, такой сценарий предсказывали. Дескать, Алексей Кудрин по заданию президента разрабатывает новую стратегию развития страны, Путин ее возьмет на вооружение, а после выборов поручит Кудрину ее и выполнять уже в качестве премьера. Но сценарий не сработал: стратегия Кудрина до сих пор не обнародована, наиболее острые и реформаторские предложения от экс-министра финансов, типа обязательного повышения пенсионного возраста, большого восторга ни у власти, ни у общества не вызывают. Наблюдатели также обращают внимание, что за два дня до выборов Путин дал поручения правительству по итогам своего послания Федеральному собранию, которые носят вполне популистский характер: в полтора раза увеличить темпы экономического роста, в два раза сократить бедность и прочее. Вряд ли такие задачи решаемы в рамках непопулярно-реформаторских шагов, предлагаемых Кудриным. Так что, скорее только, последнему не суждено покинуть «скамейку запасных», которую он «полирует» со времен своей отставки из правительства в эпоху президентства Медведева.

В-третьих, Дмитрий Медведев обладает уникальным руководящим опытом, приобретенным в «эпоху Путина»: ему довелось поработать не только главой администрации, первым вице-премьером и премьером, но и самим президентом. На этом пути он приобрел не только бесценный управленческий опыт, но и доказал свою абсолютную любовь первому лицу. Зачем же искать от добра добра и затевать кардинальную перетряску исполнительной власти, рискуя парализовать ее работу минимум на полгода? Рукооводитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников считает, что будущий премьер должен понимать структурную повестку, уметь работать в обозначенных направлениях, обладать серьезными знаниями в области финансов и денежно-кредитной политики, пользоваться уважением в экспертном сообществе и бизнес-кругах, уметь дискутировать, доказывать свою точку зрения и вести разговор. Всеми этими каечтсвами, по мнению эксперта, обладает Дмитрий Медведев.

Правда, оппоненты нынешней кремлевской власти считают Медведева слабым премьером и несамостоятельной фигурой. Мало того, публичную критику в адрес его лично и возглавляемого им кабинета министров позволяют себе даже горячие поклонники Владимира Путина. Но в глазах последнего это как раз может быть неким дополнительным плюсом: как пояснил «МК» директор Института актуальной экономики Никита Исаев, премьер играет роль своеобразного «громоотвода» для для поддержания положительного имиджа главы государства.

Наконец, есть фактор будущего преемничества: как это делал в свое время уходящий Борис Ельцин, Владимир Путин может на своем последнем сроке обкатывать в кресле премьера того, кому он через 6 лет передаст бразды правления страной. Но во-первых, начинать подобный кастинг сейчас явно рано: может выйти фальстарт. А во-вторых, кто сказал, что преемником уходящего Путина не станет Дмитрий Медведев?

Дмитрий Докучаев

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