ГП «Антонов» не может наладить серийный выпуск самолетов без санкционных российских комплектующих, доля которых раньше составляла 50%. Поэтому «Антонов» и Минский завод гражданской авиации №407 (МЗГА) ведут закрытые переговоры о создании сервисного центра в Минске.

В Беларуси планируется продлевать летную годность, ресурс самолетов АН, проводить сервисное обслуживание, ремонт и сборку самолетов семейства Ан-148/158, сообщает Liga.net. Согласно протоколу переговоров между предприятиями, копия которого есть в распоряжении издания, в рамках сотрудничества рассматривается возможность использования российских комплектующих, в том числе и санкционных

Как сообщает издание, в справке о производстве Ан-148/Ан-158 говорится, что импортозамещение российских комплектующих, которое компания проводит с 2015 года, не помогает запустить серийное производство. При этом там указывается, что «значительно быстрее может быть организован выпуск самолета в предыдущей конфигурации без импортозамещения на базе политически и юридически нейтрального предприятия на территории, которая не находится под санкциями».

В пресс-службе ГП «Антонов» подтвердили факт переговоров, но отказалась комментировать подробности проекта, поскольку окончательное решение относительно его реализации еще не принято. В частности, в компании не смогли ответить, можно ли рассматривать этот проект как попытку избежать санкционных ограничений в части сотрудничества с Россией.

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