Март 2018 года войдёт в историю, как поистине исторический месяц. 1 марта. Владимир Путин выступил с историческим Обращением к Федеральному Собранию. 4 марта. прежний британский шпион Сергей Скрипаль был якобы отравлен в Соединённом Королевстве. 8 марта. Британские власти обвинили Россию в использовании нервно-паралитического газа при попытке убить Сергея Скрипаля. 12 марта. Тереза Мей официально обвинила Россию в отравлении и выставила России ультиматум с требованием оправдаться в течении 24 часов, русские ультиматум проигнорироваали. В тот же день представитель США в Совете Безопасности ООН угрожал атаковать Сирию даже без одобрения Совета Безопасности. 13 марта. Глава Генерального штаба России Валерий Герасимов предупредил, что «в случае угрозы жизни наших военнослужащих российские вооруженные силы предпримут ответные меры и в отношении ракет, и в отношении носителей, с которых они будут запущены». В тот же день глава Генерального штаба Вооружённых Сил России заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов провёл телефоннный разговор с генералом морской пехоты Джозефом Данфордом, председателем Объединённого Комитета Начальников Штабов США. 15 марта. Соединённое Королевство заблокировало российский проект резолюции Совета Безопасности ООН по делу отравления Скрипаля с призывом к «срочному и цивилизованному расследованию дела Скрипаля. США, Британия, Франция и Германия выпустили заявление в поддержку Британии и с обвинениями в адрес России. Министр обороны Британии велел России «заткнуться и убраться». 16 марта. Генерал-майор Конашенков назвал министра обороны Британии «неотесанным хамом» и «интеллектуальным импотентом». 17 марта. Российские генералы предупредили, что США готовят химическую атаку под чужим флагом в Сирии.

18 марта. Путин побеждает на президентских выборах с подавляющим перевесом. В тот же день Главком войск СпН США генерал Вотел объявляет перед Комитетом по Вооружённым Силам, что расхождения с Россией надо разрешать «по политическим и дипломатическим каналам». На вопрос, будет ли верно сказать, что «С помощью России и Ирана Асад выиграл гражданскую войну в Сирии?», генерал Вотел ответил: «Я не думаю, что это слишком — слишком сильное заявление. Я думаю, они обеспечили ему необходимые средства — господствующее положение на данном этапе». 19 марта. Совет по международным делам ЕС выступил с заявлением о полной поддержке Британии. 21 марта. Министерство иностранных дел России приглашает всех послов на брифинг по делу Скрипаля. Использованные на брифинге выражения, вероятно, самые резкие из когда-либо использованных русскими (или советскими) официальными лицами в отношении Запада со времён Второй Мировой. Представители Франции, Швеции и США устранились от встречи, заявив о своей «солидарности» с Соединённым Королевством. 22 марта. Глава ГШ ВС РФ заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов провёл ещё один телефонный разговор с председателем ОКНШ США генералом морской пехоты генералом Джозефом Данфордом. В тот же день генерал Герасимов провел телефонный разговор и с командующим Европейским командованием вооружённых сил США и Верховным главнокомандующим Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе генералом армии Кёртисом Скапаротти. Итак, что же происходит? Конечно же, никто всерьёз не верит, что британцы действительно считают, что у русских были какие-то мотивы покушаться на Скрипаля или, если уж на то пошло, если бы у них и был мотив, с чего они сделали это таким дурацким образом? Да, и что там с Сирией? Что, США собираются провести свою операцию под чужим флагом и бомбить? Я думаю, что в данный момент нам не стоит влезать во все подробности. За этими деревьями существует и лес. Что более только важно на данный момент, так это, что наиболее влиятельные фракции правящей элиты англо-сионистской империи предпринимают объединённые усилия по созданию анти-русской коалиции. В этом отношении очень показательно, что США, Франция и Германия выпустили своё заявление 15 марта, даже не побеспокоившись проконсультироваться с так называемыми «союзниками» в НАТО или в ЕС. Можно сразу сказать «кто тут босс» в подобных кризисных ситуациях, когда остальной евро-сброд просто не имеет значения (бедные восточно-европейцы с их иллюзиями, что их оценят или даже будут ценить на Западе!). Более того, совершенно ясно, что в данном случае компонент «англо» в англо-сионистской империи вовлечён намного больше, чем компонент «сионистский», по крайней мере до сих пор, если посмотреть на передний план (за сценой неоконы накидываются на Трампа за звонок Путину с поздравлениями и другими переговорами). Я думаю, что множество решающих событий вынудило Соединённые Штаты и Соединённое Королевство попытаться применить силу к остальным западным странам, чтобы «занять обороны» вокруг Империи: Русские завоёвывают многие страны ЕС экономическими методами, включая «Северный Поток», при которых санкции наносят намного больший вред ЕС, чем России. Украина разваливается и горит, и очень вероятно набег укронацистов на Донбасс. Англо-сионисты проигрывают гражданскую войну в Сирии. Соединённые Штаты унизительно провалились в попытках запугать и вынудить КНДР покориться. Соединённое Королевство и остальные члены НАТО становятся в военном отношении неважными. Политические силы в Европе, кто против анти-российской политики, набирают силу Анти-путинская кампания с треском провалилась, а Россия полностью едина в своем противостоянии с Империей. Что всё это значит, так это очень просто: Империи необходимо либо свернуть с этого пути, либо повысить ставки, а вот свернуть это совсем не то, что имперские элиты желают даже рассматривать. Следовательно, они используют механизмы, которые считают наиболее эффективными: Сбивание в стадо: в количестве есть некая безопасность. Так что имея дело с потенциально опасным врагом вроде России, вся мелюзга сбивается в кучу, чтобы казаться крупнее, или по крайней мере, было труднее отделить каждого от группы. Кроме того, когда несут ответственность все, значит не несёт никто. Так что сбивания в стадо тоже политически целесообразно. И наконец, это меняет внутреннюю динамику группы от друзей и союзников в тому, что обычно происходит с соучастниками преступления. Мягкая сила: Вы заметили, как на «Оскар» или на фестиваль в Каннах всегда выбирают именно тех «артистов», которые оказываются политически продвигаемыми Империей? Ну, это верно не только для «Оскара» или Канн, но и для большей части всей культурной, социальной и политической жизни на Западе. И особенно верно для так называемых «правозащитных» и «мирных» организаций, которые представляют собой просто политических питбулей, которых можно спустить на любую страну в случае необходимости её подчинить и/или вторгнуться. Россия никогда не пользовалась подобного рода инструментами. Операции под чужим флагом: это поистине освященная временем западная традиция, используемая практически всеми западными странами. Поскольку у общественности в целом мозги промыты, и большинство даже не может себе представить, что «любящие свободу либеральные демократии» могут использовать методы, обычно приписываемые злобным, кровавым диктаторским режимам, то операции под чужим флагом — идеальный способ склонить общественное мнение на нужную сторону, чтобы одобрить агрессивную, враждебную и даже насильственную политику против предполагаемой угрозы или препятствий гегемонии. Словесная эскалация: эта тактика крайне груба, но очень эффективна. Вы начинаете громко заявлять какую-нибудь чушь. Тот факт, что вы объявляете её в столь громкой и гиперболизированной манере, даёт сразу два немедленных результата: направлено всем вашим друзьям и союзникам ясное письмо «вы или с нами, или против нас», что не оставляет возможности нюансов или анализа; и не позволяет в иных случаях бесхребетным политикам отступить, таким образом укрепляя их «решимость». Прямые угрозы: Империи много лет сходили с рук угрозы направо и налево, а такую привычку сложно изменить. Подобные Никки Хейли или Хиллари Клинтон, вероятно, искренне верят, что США почти всесильны или, наоборот, они могут быть в ужасе из-за ползучего подозрения, что всё может быть и не так. Угрозы тоже лёгкая, пусть и неэффективная, замена дипломатии и переговорам, особенно когда ваша позиция объективно ошибочна, а другая сторона просто намного умнее вас. Большая проблема в том, что ни один из этих методов против России не работает или, позвольте поправиться, больше не работает (определённо, в прошлом они работали). Русское общественное мнение прекрасно распознаёт все эти методы (благодаря любезности российских СМИ, НЕ контролируемых англо-сионистами), и Маргарита Симоньян прекрасно определила те ощущения, которые всё это вызывает у российского населения: «…всеми вот этими несправедливостями и жестокостями, инквизиторским лицемерием и враньем вы заставили нас перестать вас почитать. Вас и ваши «соу коллд» ценности. Мы больше не хотим жить как вы. Лет пятьдесят — тайно и явно — мы хотели жить как вы, а больше не хотим. Мы вас больше не уважаем. И всех, кого вы у нас поддерживаете. И заодно ещё тех, кто у нас поддерживает вас. (…) И виноваты в этом вы сами. (…) Наш народ вообще много чего способен простить. Но мы не прощаем высокомерия. Впрочем, как и любой нормальный народ. Единственной пока ещё остающейся между вас империи стоило бы поучить историю своих союзников — бывших империй. И то, как они свои империи профукали. Исключительно благодаря своему высокомерию. Бремя белого человека, как же!» (Последняя фраза в оригинале на английском). Абсолютная истина в том, что отнюдь не желая вторгаться, благоволить или как ещё умиротворять Запад, России нет в нем никакой нужды, да даже и интереса к нему. Никакого. Столетиями русские элиты были в той или иной степени обращены к Западу, и никому из них даже в голову прийти не могла менее западная Россия. Это верно ещё и сегодня, русские «элиты» всё ещё хотят жить, как (очень богатые) британцы или немцы, и они всё ещё ненавидят русский народ и Владимира Путина. Но эти российские элиты теперь сокрушены размахом победы Путина на президентских выборах. В обычной обстановке это привело бы к большему отъезду российских «бизнесменов» в Соединённое Королевство, Францию или Израиль, но теперь проблема в том, что британцы начали поднимать шум, чтобы наказать их за, ну, за то, что они русские (пусть и русофобы, прозападные «русские»). В результате это «бедные» прозападные либералы могут лишь ныть в социальных СМИ в нескольких прозападных изданиях, ещё оставшихся в России (нет, не из-за репрессий, а из-за того, что их политическую несостоятельность поддерживают где-то от 2% до 5% населения). Но оставим на некоторое время эти процветающие «элиты». России — как стране и как нации просто бесполезен Запад и то, что он представляет. Те, кто фантазируют о России, заинтересованной в «Европе», «белой идентичности» или «западном христианстве», просто сами себя обманывают. Они надеются, что нынешнее культурное и духовное возрождение России каким-то образом распространится и на них и позволит им выкарабкаться со дна, на которое они сегодня низвергнуты. Этого не будет. Просто прочитайте ещё раз, что сказала Симоньян о западных «ценностях» в приведённой выше цитате. Для большинства русских «Европа» попахивает Наполеоном, «белой идентичностью» Гитлера и «западным христианством» сотворения Украины и «Крестовых походов на восток». Нет, Россия не заинтересована в отмщении, она просто не уважает и не интересуется, за что выступают эти концепции. (Польша — вероятно, последняя страна, где всё это воспринимают всерьёз и наивно помнят). И всё же русские всё ещё хотят вести переговоры ради жизнеспособного сосуществования между сферами западной и российской цивилизаций. Путин ясно об этом сказал в своей речи: «Не нужно создавать для мира новых угроз, а нужно, наоборот, садиться за стол переговоров и вместе думать над обновлённой, перспективной системой международной безопасности и устойчивого развития цивилизации. Мы всегда вам об этом говорили. Все эти предложения остаются в силе, Россия к этому готова». Но если англо-сионисты упрямо цепляются за мировое доминирование средствами ведения войны, то Россия готова и к этому. Не к агрессивной войне, конечно же, и не против крошечных балтийских государств. Путин и это прояснил, когда сказал: «Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять: у нас у самих всё есть. Наоборот…» (выделено мной). Но теперь в случае нападения Россия готова защищаться: «А тем, кто на протяжении последних 15 лет старается раздувать гонку вооружений, пытается получить в отношении России односторонние преимущества, вводит незаконные с международно-правовой точки зрения ограничения и санкции с целью сдержать развитие нашей страны, в том числе в военной области, скажу: всё, чему вы пытались помешать, воспрепятствовать, проводя такую политику, уже свершилось. Сдержать Россию не удалось! (…)Любое применение ядерного оружия против России или её союзников малой, средней, да какой угодно мощности мы будем рассматривать как ядерное набег на нашу страну. Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями. Ни у кого на этот счёт не должно быть никаких сомнений». Почему ядерная проблема оказалась в центре внимания? Потому, что русские прекрасно знают, что анло-сионисты не могут победить в традиционной войне с Россией. Следовательно, для русских критически важно убедить их, что у тех нет ни военного превосходства, ни неуязвимости (см тут полный анализ двух мифов). Но раз уж некое временное соглашение с Западом достигнуто, Россия сконцентрирует усилия на иных направлениях: столь необходимых внутренних реформах и развитии, работе с Китаем по организации единой евразийской зоны экономической безопасности, мира и процветания, восстановлении мира на Ближнем Востоке, развитии русского Дальнего Востока и Крайнего Севера — можете продолжить сами. У России масса работы, которую необходимо сделать, и ничто из этого ни в коей мере не касается Запада. И это, конечно же, для Запада совершенно неприемлемо. Отсюда историческое развитие событий этого месяца, выведшее Россию и Запад на курс прямого столкновения. Как я уже говорил выше, Империя может либо свернуть, либо повысить ставки. Если решить отвернуть, то войны удастся избежать и в итоге перейти к значимым переговорам. Если повысить ставки, что всегда и делают неоконы, это означает войну с Россией. Это дерзкий и крайне сложный выбор (нет, не для нормальных людей, а для психопатов, правящих Западом). И тут Россия на данный момент не многое может сделать. Как и всегда, когда происходит серьёзный кризис, предположительно единые элиты, правящие Западом, теперь раздробятся на отдельные фракции, и каждая будет продвигать свои узкие интересы. Разгорится очень напряжённая закулисная борьба между теми, кто хочет поднять ставки или даже начать войну с Россией, и теми, кто приходит от этой идеи в ужас (не обязательно по весомым моральным причинам, часто исходя из собственных интересов и здорового инстинкта самосохранения). А что до того, кто одержит верх, ваши догадки нисколько не хуже моих. Но факт остается фактом — сегодня Трамп меняет МакМастера на милитариста-психопата, каким является Джон Болтон, а это явный знак, что в США правят неоконы, и что Ось Добра готова стать намного «добрее».

The Saker (Сокол) оригинал статьи: , Великобритания Источник - . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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