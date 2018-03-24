В России на каждом стратегическом направлении созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Об этом рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Опыт последних локальных войн, в особенности операции на территории Сирии, дал новый импульс в совершенствовании системы комплексного поражения противника, сообщил он на военно-практической конференции в Военной академии Генштаба. Для повышения эффективности системы комплексного поражения противника уделяется особое внимание развитию высокоточного оружия. Созданные на стратегических направлениях группировки носителей крылатых ракет большой дальности, по его словам, способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах.

Чтобы обеспечить оперативность и непрерывность огневого воздействия на противника, создаются разведывательно-ударные и разведывательно-огневые контуры, сообщил Герасимов. Ведется интеграция разведывательно-информационных и информационно-управляющих систем с системами вооружения видов и родов войск. Также создается межвидовая автоматизированная разведывательно-ударная система.

В итоге время от разведки до поражения цели, по словам Герасимова, должно сократиться в 2-2,5 раза. При этом в 1,5-2 раза повысится точность поражения, передает "Интерфакс".

Глава Генштаба отметил также особую роль совершенствования структуры органов управления, создания специальных подразделений информационного обеспечения и внедрения программно-аппаратных комплексов, передает ТАСС. По его словам, все это позволило в полтора раза сократить время подготовки к боевому применению высокоточного оружия большой дальности.

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