Началось международное расследование отравления Скрипаля: в Лондон прибыли первые эксперты

Александр Халдей

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила, что в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля в адрес России возможны «дальнейшие меры» со стороны Евросоюза. «Мы полны решимости при необходимости реагировать и дополнительными мерами», – заявила Меркель по завершении первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе.

Ранее газета «The Times» сообщила о готовности 20-ти стран Евросоюза последовать примеру Великобритании и выслать якобы связанных с разведкой российских дипломатических работников в качестве ответной меры на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как сообщает «The Times», в «в согласованной кампании примут участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и еще до девяти других стран».

Однако в германских овчинках «дела Скрипаля» отчётливо заметны разногласия. Советник канцлера Германии выразил сомнение, что британский премьер Тереза Мэй сможет в рамках саммита ЕС рассказать коллегам нечто настолько сенсационное, что побудило бы их ввести новые санкции в отношении России. Главы МИД европейских стран осудили попытку отравить Скрипаля, но не стали напрямую, как это сделали британцы, возлагать ответственность на Россию.

Так, научно-консультативный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), международной организации, созданной под эгидой ООН, изучив книгу химика Вила Мирзаянова, не нашел подтверждений существованию новых химикатов, включая «Новичок», в России. Об этом заявил доктор химических наук, экс-командующий российскими войсками РХБЗ Виктор Холстов.

По словам Холстова, ОЗХО внимательно рассматривал проблему существования «Новичка», анализируя, в том числе книгу, Мирзаянова, опубликованную в декабре 2008 года. Именно в ней он заявлял, что токсичность «Новичка» может превосходить токсичность VX. «Но в то же время сообщается, что никаких достоверных данных о том, что существуют эти новые химикаты, нет. В этой связи НКС (научно-консультационный совет) выразил, что ОЗХО должна расширять свои знания о таких химикатах для оказания содействия в целях реализации конвенции», – сказал Холстов.

Ученый считает, что Мирзаянов мог описать в книге формулу отравляющего вещества под влиянием США – «понимая, что ему жить надо и поправлять свое финансовое состояние». «И, естественно, с политической точки зрения, иначе бы он не получил дивиденды, он подвязал ее (формулу) к России», – отметил Холстов.

Ранее в Минобороны заявили, что формула вещества «Новичок» есть у Мирзаянова, который уже давно живет в США и работает на американское правительство. Высказывались предположения, что именно американцы могли срежиссировать отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Британский премьер-министр Тереза Мэй утверждает, что эксперты военной лаборатории в Портон-Даун якобы определили принадлежность вещества, «использовавшегося как часть группы «Новичок» при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Это полностью противоречит оценкам ОЗХО. На это обстоятельство обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув бездоказательность выдвигаемых в адрес России озвученных на Западе обвинений.

Тем временем, по сообщениям информационных агентств, Специальный суд Великобритании разрешил медикам взять анализы крови у Сергея Скрипаля и его дочери и передать их экспертам Организации по запрещению химического оружия, которые прибыли в Лондон по приглашению британского правительства. Эксперты ОЗХО прибыли в Лондон 19 марта и приступили к собиранию проб со всех мест, которые посещали Сергей Скрипаль и его дочь. Оцепление и охрану этих мест осуществляют несколько десятков сотрудников британской полиции. После чего Меркель заявила, что для окончательного вывода о причастности России к отравлению Скрипаля нужно дождаться решения комиссии и её окончательных выводов.

По всей видимости, вся активность англо-американских разведывательных служб будет сведена к «работе с членами комиссии» ОЗХО, которая находится в Гааге – месте, где уже несколько лет расследуется катастрофа со сбитым под Донецком Боингом. На фоне успешной работы ФБР и ЦРУ с МОК и ВАДА, объявившими односторонние санкции против российских спортсменов, затягивания следствия по делу сбитого Боинга и прочих свидетельств проникновения спецслужб США в международные организации, России нужно внимательно следить за работой и выводами комиссии ОЗХО и всей вознёй заинтересованных стран вокруг неё. Основания для такого наблюдения есть – Россия сама является членом ОЗХО и вправе требовать подробной информации о ходе расследования. И это требование уже реализуется.

Министерство иностранных дел России опубликовало 13 вопросов в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании, которые ведомство хочется поднять в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Список вопросов опубликован на официальном сайте российского МИДа.

В МИД России хотят узнать, где, кто и как брал пробы отравляющего вещества у Скрипаля и его дочери, Юлии, которая пострадала, находясь рядом с отцом, каким образом «все это фиксировалось» и кто именно может верифицировать достоверность этих сведений, и были ли соблюдены требования ОЗХО во время сбора доказательств. Кроме того, ведомство интересует, какие именно методы были использованы британской стороной, которая «за столь короткий срок» определила «тип якобы примененного химического вещества». В Москве отметили, что, чтобы определить это, Лондону бы понадобился образец данного вещества.

«Как такая поспешность соотносится с официальными заявлениями самого Скотленд-Ярда, что для соответствующих выводов понадобятся недели или даже месяцы работы?» — также задались вопросом в МИД России. В ведомстве также заявили, что непонятно, на основании каких данных было принято решение поспешно ввести антидоты Скрипалю и его дочери и британскому полицейскому и не привели ли такие действия к ухудшению их здоровья. В том числе в МИДе хотят знать, какие именно препараты им вводились и на основании каких анализов.

«Как можно объяснить замедленное действие нервно-паралитического вещества, в то время как оно по своей природе действует незамедлительно?» - интересуются в российском МИДе. Также в Москве интересуются, что именно произошло со Скрипалем и его дочерью. В ведомстве отметили, что, по некоторым данным, их могли отравить в пиццерии, машине, аэропорту и квартире. «Как получилось, что их обнаружили через какое-то неопределенное время на какой-то уличной скамейке?»

«Необходимы разъяснения, почему по «делу Скрипалей» абсолютно голословно обвинили именно Россию, в то время как разработки под условным западным названием «Новичок» велись в Великобритании, США, Швеции и Чехии».

Россия, таким образом, уже обозначила свою активную позицию. Игнорировать эти вопросы британской стороне не удастся. Хотя нет никаких сомнений, что все неудобные вопросы постараются заглушить, и они непременно будут названы попыткой развалить обвинительную базу. Как видно, в международной политике Британии и США обычные и элементарные истины судопроизводства – все сомнения трактуются в пользу обвиняемого – просто не действуют. Все сомнения они будут заглушать громкими криками и демагогией. Ведь именно обвинение России любой ценой и является целью провокации с отравлением Скрипаля и его дочери на скамейке в ядовитом Солсбери.