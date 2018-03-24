Региональные кланы Казахстана представляют
реальную угрозу его территориальной целостности
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Как известно, Казахстан держится на
Назарбаеве. Однако Назарбаев стар. И когда он недавно заболел,
немедленно всплыли на поверхность все загнанные в подполье
застарелые конфликты. Так после смерти «Лидера нации» Чингиз-хана
начала распадаться Золотая Орда. После ухода Назарбаева в
Казахстане грозит наступить полная неопределённость и пустота.
Конфликт центральных и
региональных элитных кланов
Политику Казахстана определяет
временный консенсус трёх региональных кланов: Северного альянса,
Южан и Адайцев. Названия условны. Поскольку балансирующий и
консолидирующий центр после Назарбаева просядет, регионалы
немедленно начнут борьбу за власть. Она в состоянии уничтожить
непрочный баланс сил. Как везде в Азии и на Кавказе, земляческий
принцип в формировании команды во власти в Казахстане имеет большое
значение. И без Назарбаева Глава Комитета национальной безопасности
Карим Масимов не сможет удержать под контролем весь казахстанский
правящий класс. Его раскол неизбежен. Значит, непременно силовое
подавление центром региональных раскольников.
Конфликт исламского фактора
и демократических институтов
Влияние ислама в Средней Азии
сейчас связано с темой халифата, в сферу претензий которого входят
Кавказ и Средняя Азия, включаю Казахстан. Сотни мусульман
Казахстана уже повоевали в Сирии на стороне ИГИЛ
(организация, запрещенная в России — прим.ред.)и вернулись
назад. Они, разумеется, продолжат свою активную деятельность. Так
же в Казахстане хорошо обосновалась Аль-Каида (организация,
запрещенная в России — прим.ред.), которая с помощью Турции
продвигает концепцию пантюркизма.
Для Казахстана, где кроме казахов,
живут и другие этносы, это подобно бомбе с часовым механизмом.
Умеренный и радикальный исламизм способен вызвать в Казахстане
раскол и гражданскую войну с последующим распадом Казахстана на
зоны влияния региональных кланов, использующих духовный вопрос для
прихода к власти.
Внешнее воздействие
иностранных сил
Не секрет, что Россия и Китай как
раз заинтересованы в сохранении целостного и стабильного
Казахстана. Причина – большой объём инвестиций, сделанный в
казахстанскую экономику. Но есть злейший враг, а точнее два врага
России и Китая, имеющие прямо противоположные цели в отношении двух
своих конкурентов. Это Британия и США. Влияние Китая и России
превращает Казахстан в цель для англосаксонских глобалистских
структур.
Разжигание гражданской войны под
флагом борьбы за демократию с авторитарной тиранией – вот тот таран
против казахстанской государственности, который США с помощью
Британии используют всеми возможными силами. Методами
оранжевых революций недавно пользовались некие «демократы» из Армии
освобождения Казахстана», взявшие на себя ответственность за набег
на Актобе. Так как легальная и полноценная политическая оппозиция в
Казахстане практически отсутствует, то при желании раскачать страну
извне довольно легко.
Вопрос тут заключается в том, будет
ли внешняя поддержка у таких действий внутри страны, так как без
серьезной медийной и дипломатической поддержки и без возможности
забрасывать оружие внутрь страны при начале вооруженных
столкновений, подобные группы значимых перспектив в борьбе против
отлаженного аппарата подавления не имеют.
Национально-этнический
конфликт
Проблема сосуществования русских и
казахов является главной составляющей национальной политики
Казахстана, которая сейчас отличается достаточной мягкостью.
Несмотря на отдельные попытки разжечь системную русофобию в
Казахстане, на данный момент до этого не дошло, и угроза для
русскоязычного населения Казахстана отсутствует.
Власти сейчас понимают, что попытки
форсировать строительство национально однородного государства по
примеру Украины способно привести к гражданской войне и краху
государственности. Прецедент Украины носит отрезвляющий характер
для многих горячих голов в Казахстане. Однако это сейчас. У тех,
кто способен прийти на смену Назарбаеву, на эту проблему могут быть
другие взгляды. Национальная карта в Казахстане – это отложенная
проблема, ружьё, висящее на стене до наступления третьего акта.
Конфликты в сфере
экономики
Как всякая периферийная
капиталистическая экономика, экономика Казахстана характеризуется
стандартными болезнями - размыванием среднего класса, олигархизацей
элиты в сфере металлургии и нефтедобычи, где сказался обвал цен на
нефть, рост бедности населения и отсутствие политических институтов
защиты интересов разных социальных групп. Всё это приводит к росту
протестных настроений между широких слоёв населения. Как обычно,
«борьба за демократию» ориентирована на иностранные государства и
подпитывается оттуда. То есть в экономике довольно конфликтогенного
потенциала, вполне способного внести свою лепту в конфликт правящих
элит, который способен расколоть Казахстан на несколько кусков.
В случае возникновения широкого по
географическому масштабу района волнений и отсутвие лидера или
политической партии, способных консолидировать население, каждая
группировка возьмёт на себя контроль определённого фронта действий,
благо, националисты уже хорошо подготовлены и разозлены тем, что
силовики изъяли у них много оружия. За всеми волнениями в
Казахстане всегда стоят влияние и финансирование из США и
Евросоюза. Любой малейший повод используется для немедленного
перевода протестов в политическое русло. НКО в Казахстане чувствуют
себя совершенно привольно. Главная цель Запада в отношении
Казахстана – развалить ЕАЭС и вывести из него одного из ключевых
членов.
Назарбаев понимает угрозу такого
положения дел. «Не время нам либеральничать. Нам надо страну
сохранять. Сейчас время непростое. Казахстанцы не хотят украинских
событий в Казахстане. Я это знаю. Пусть все слышат. А кто это хочет
сюда принести, мы примем самые жестокие меры. Чтоб знали и не
говорили, что я не предупреждал» - так жёстко высказался президент
Казахстана на одном из совещаний с высшими чиновниками.
Силовики в Казахстане наращивают
своё влияние. Подготовлен Законопроект «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам
противодействия экстремизму и терроризму». Он разработан во
исполнение поручений Главы государства, данных на заседании Совбеза
10 июня текущего года. Законопроектом предусматривается внесение
поправок в 5 Кодексов и 19 законов.
Предусмотрены поправки об усилении
уголовной ответственности за экстремистские и террористические
преступления; контроле за оборотом оружия, порядком его хранения, в
том числе осуществлением особого порядка госконтроля за субъектами
предпринимательства, занятыми в сфере оборота гражданского,
служебного оружия и боеприпасов, а также осуществления охранной
деятельности.
Наряду с этим устанавливается
запрет на деятельность религиозных групп и объединений,
способствующих экстремизму и терроризму. Данными реформами
Казахстан не ограничится и продолжит углублять меры национальной
безопасности. Военно-техническое и прочее сотрудничество с Россией
и другими странами будет продолжаться.
Казахстан защищается и не намерен
сдаваться. В политике России, Казахстана и Китая, а так же
всех среднеазиатских государств явно очевидны общие цели, общие
угрозы и единый интерес на сохранение стабильности. Ничто так не
сплачивает, как общий враг. Это хорошая основа для взаимного
противодействия США и их союзникам в подрывной деятельности,
направленной против Казахстана. Стране предстоит пройти сложный
период передачи власти, и она к этому серьёзно готовится.